Finalement, marcher 10.000 pas par jour est réellement bénéfique

Une nouvelle étude vient contredire les accusations de manque de fondement scientifique.

Marcher régulièrement diminue le risque d’accident cardiaque.

Repéré sur New Scientist.

Depuis plusieurs années, des avis s’opposent au conseil qui recommande de marcher 10.000 pas par jour pour se maintenir en bonne santé. On a souvent reproché à cette règle de n’être pas basée sur des faits scientifiques. Comme le rappelle New Scientist, son origine n’est pas vraiment claire mais on sait qu’elle «est liée à une campagne de marketing faisant la promotion des podomètres au Japon». Pourtant, une équipe de scientifiques affirme aujourd’hui que ce nombre n’est pas seulement un argument publicitaire.

Matthew Ahmadi, chercheur à l’Université de Sydney, et ses collègues, ont analysé les données de 72.000 personnes âgées en moyenne de 61 ans, grâce à la UK Biobank, une vaste banque de données anglaise. Les participants portaient un podomètre au poignet, qui permettait de compter leurs pas quotidiens. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue British Journal of Sport Medecine.

Un objectif qui semble fondé

Les participants ont été suivis pendant presque sept ans. Après avoir pris en compte d’autres facteurs susceptibles d’influencer le risque de maladie ou de mort au cours de cette période (comme le régime alimentaire ou le tabagisme), les chercheurs ont calculé un nombre de pas quotidiens optimal: il semble se situer entre 9.000 et 10.000 par jour. «Ce nombre de pas a été associé à une diminution de 39% du risque de décès pendant la période de suivi et de 21% du risque d’accident cardiaque», indique New Scientist.

Cette nouvelle étude semble donc soutenir l’idée que l’objectif de 10.000 pas, à l’origine non fondé sur des données probantes, pourrait être à peu près correct. Nicolas Berger, de l’Université de Teesside au Royaume-Uni, affirme que l’étude a été «extrêmement bien conçue» avec des «méthodes et une analyse statistique rigoureuses».

Dale Esliger, de l’Université de Loughborough au Royaume-Uni, émet cependant quelques petites réserves. Il explique que les podomètres portés au poignet ne comptent pas toujours bien le nombre de pas. De plus, le nombre de pas par minute n’a pas été pris en compte. «Il se peut qu’environ 6.000 pas effectués à une cadence plus élevée soient tout aussi protecteurs pour la santé que 10.000 pas plus lents», indique-t-il.