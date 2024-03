Reconstruction des hôpitaux de Martinique :  Serge LETCHIMY alerte la Ministre de la Santé sur le risque d’échec du Ségur en Martinique

Martinique, le 13 mars 2024

Par courrier adressé à Catherine VAUTRIN, Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif, alerte le Gouvernement sur le risque d’échec du Ségur de la santé en Martinique.

Le Président du Conseil Exécutif rappelle à la Ministre que la Martinique est un désert médical. Les reconstructions des CHU de Fort-de-France, de Trinité et du Centre Emma Ventura permettront à moyen terme d’améliorer la qualité et la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale pour la population, dans un contexte actuel de vieillissement des Martiniquais.es, de forte prévalence des maladies chroniques, et d’importants besoins en cancérologie.

Le Ségur – Investissement Martinique prévoit une enveloppe de 379 millions d’euros, largement insuffisante pour financer les 13 opérations prioritaires identifiées sur le territoire, répondre aux besoins de la population et résorber les inégalités criantes de santé infra et interterritoriales.

Le reste à financer est estimé actuellement à plus de 349 millions d’euros, dont près de 150 M€ uniquement pour le CHU de Fort-de-France.

« Madame la Ministre, je vous invite à dire la vérité aux Martiniquais.es : le Ségur de la santé en Martinique est voué à l’échec dans l’état actuel du soutien financier de l’Etat. Ne serait-ce que pour finaliser le projet de reconstruction du CHU de Fort-de-France, la mobilisation de 150 millions d’euros supplémentaires de l’Etat est nécessaire », a insisté Serge LETCHIMY.

Serge LETCHIMY sollicite d’ailleurs l’organisation en urgence d’une réunion de travail avec la Ministre Catherine VAUTRIN, afin de trouver une issue favorable à cette grave problématique, qui impacte la Martinique, qui nous impactent tous.

QU’EST-CE QUE LE SÉGUR DE LA SANTÉ ?

Le Ségur de la Santé a pour objectif de permettre aux professionnels de santé comme aux patients de pouvoir partager efficacement et de manière sécurisée des données de santé. Après avoir mené à bien une partie du projet (Vague 1 tournée vers alimentation du DMP accessible dans « Mon espace Santé »), le Ségur de la santé entre dans une nouvelle ère afin de simplifier la consultation par les acteurs de la santé des informations répertoriées dans « Mon espace Santé », mais aussi fluidifier l’intégration des documents reçus par les messageries de santé MSSanté ou encore renforcer la sécurité des SI.

Nous pourrions aussi évoquer les aspects liés à la bonne gestion des Identités Nationales de Santé (INS) et l’alimentation de « Mon Espace santé » étendue à plus de documents de santé. Enfin, la phase 2 du Ségur de la santé prévoit d’intégrer de nouveaux logiciels et acteurs dans son périmètre : diffusion d’images médicales, paramédicaux, etc.

Qui est concerné par le Ségur 2 de la santé ? Le volet 2 du Ségur cible exclusivement les personnels non médicaux soignants .

Où en est la loi Ségur pour le Médico-social ? Le Ségur de la Santé a accordé une augmentation de 183 euros nets par mois à 1,5 million de professionnels des établissements de santé, des EHPAD et des personnels des établissements et services sociaux et médico–sociaux.

Téléchargez le courrier