RÉPONSE DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN – Air Antilles : Une collectivité qui agit avec courage et responsabilité !

C’est donc avec courage et responsabilité que la collectivité et son partenaire CIPIM ont mis tout en œuvre pour sauver cette société et ce qu’elle représente, à savoir un mode de transport indispensable pour les Caraïbes françaises et particulièrement l’ile de Saint-Martin.

2/ Un travail de fond pour retrouver la confiance

Vous semblez questionner les délais d’obtention du CTA (certificat qui permet la reprise des vols). Nous avons toujours été parfaitement clairs et transparents sur le fait que l’obtention du CTA était par définition un chemin difficile qu’il fallait emprunter au plus vite, dès l’arrêté du plan de cession. Nous avons toujours été clairs sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une “promenade de santé” mais bien d’un travail minutieux et long qu’il nous fallait entreprendre, qui plus est compte tenu de la gestion désastreuse de l’ancien actionnaire.

Il a donc fallu non seulement rassurer la DGAC et l’ensemble des autorités aériennes mais également s’assurer que les appareils pouvaient voler et être conformes techniquement aux normes essentielles de sécurité.

Un travail important a donc été mené par l’ensemble des équipes de la compagnie qui ont notamment dû faire face à des problèmes techniques liés à des défauts de maintenance et de nombreux imprévus.

Nous pensons qu’au lieu d’accabler ces mêmes équipes et leurs responsables quant aux délais, il serait préférable de les féliciter pour leur contribution et la rigueur qui a été la leur dans ce suivi du processus qui s’achève désormais.

Rassurez-vous néanmoins, la compagnie Air Antilles va pouvoir très prochainement revoler avec une organisation optimale et des conditions de sécurité qui ont été appréciées et qui permettront à tous de pouvoir voyager.

3/ Un investissement pour l’avenir

Vous évoquez ensuite la question de ce que vous nommez un “gouffre financier”. L’interprétation que vous faites des chiffres et des éléments est totalement fallacieuse.