Réflexions intempestives sur le cas Henri Grouès

Fermez le ban, la messe est dite. Henri Grouès ne sera jamais canonisé, on regardera ses biopics d’un autre œil, on ne lira plus ses livres. On s’indignera. On vaticinera, on râlera, on contestera, on protestera, on se lamentera, on hochera la tête d’un air entendu, on pleurera, on s’effondrera. On laissera de côté cette évidence que les choix théologiques, spirituels, ecclésiologiques importent finalement peu : les obsédés, les peloteurs, les tripoteurs, les violeurs se trouvent dans tous les camps et dans toutes les tendances du clergé. À droite, à gauche, au centre, partout — si tant est que ces catégories signifient quelque chose de solide. À l’aune de la déviance sexuelle, il n’y a ni pervers ni indemnes par principe ou a priori. Tous ne meurent pas mais tous peuvent être frappés.