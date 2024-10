Régidom s’engage à l’occasion d’octobre rose

Depuis 1985, le mois d’octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. De nombreuses activités vont venir animer ce mois. Régidom fait partie de ces entreprises qui s’engagent pour le territoire notamment à l’occasion d’octobre rose.

Que se cache donc derrière la jeune entreprise Régidom ? Il s’agit d’un média publicitaire présent dans les deux îles sœurs, en Martinique et en Guadeloupe. C’est avec des écrans connectés que l’entreprise travaille. « On commercialise des espaces média sur des réseaux d’affichage via des écrans publicitaires connectés », explique Jean-Chrsitian Duquet de Régidom. Ils sont présents dans l’île notamment aux caisses des supermarchés, les boulangeries pâtisseries, les libres services ainsi que les pharmacies. Récemment, Régidom a élargi sa liste de point de diffusion média. En effet, ils sont présents jusque dans les bateaux de l’Express des îles en Guadeloupe.

88 000 impressions

Régidom travaille sur le principe de wait marketing : « Un instant où le client est captif. Il est au passage en caisse. On capte l’attention en diffusant des spots. » Ainsi, grâce à son maillage Régidom parvient à atteindre de nombreux Martiniquais. « Sur une semaine de campagne dans les supermarchés, on atteint 88 000 impressions, le nombre de fois que le spot apparaît »

Toute cette attention sera tournée vers octobre rose. En ce mois d’octobre consacré à la lutte contre le cancer du sein, Régidom a décidé, cette année, de s’engager auprès de la ligue contre le cancer. Une cause qui est chère à l’entreprise. Du 1er au 31 octobre, l’entreprise offre un espace média sur tous ses réseaux d’affichage en Martinique pendant le mois d’octobre. « Ils pourront diffuser un ou plusieurs spots de leur choix. Il n’est pas impossible que l’on renouvelle l’expérience sur d’autres opérations en cours d’année. » Pas encore mis en place en Guadeloupe, Jean-Chritian Duquet assure qu’en 2025, le dispositif y sera effectif. En effet, il voit plus grand pour l’année prochaine. Il souhaiterait qu’il y ait un travail commun entre Régidom et d’autres média voire des agences de communication.

Le cancer du sein est le plus fréquent cancer chez la femme

Selon l’ARS (Agence régionale de santé), en Martinique, avec près de 250 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme (33% de l’ensemble des cancers). C’est aussi la première cause de mortalité par cancer, avec près de 60 décès par an. Pourtant, s’il est détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 9 cas sur 10.

Le développement durable est dans l’ADN de Régidom. Les écrans utilisés comme support de publicité sont de faible consommation. « L’impact sur la nature est moins importants et une empreinte carbone moins forte. » L’entreprise ne s’arrête pas là. En plus de réfléchir sa façon de consommer, elle mandate un prestataire spécialisé afin de retraiter les écrans. A Régidom, on est écologique mais pas que. « On est plutôt orienté RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) ». L’entreprise est à l’initiative d’une opération Un geste, une campagne pour la Martinique. « On souhaitait donner la parole aux associations locales. On s’est aperçu qu’elles n’avaient peu ou pas de budget. » Jean-Christian Duquet explicite le dispositif : « Tous les annonceurs chez nous peuvent solliciter le dispositif. Sur une base 100 de campagne commandée, 20 en plus pourront être crédités au profit d’une association de leur choix ou de la liste établie par Régidom. Cela ne coûte rien à l’annonceur. C’est nous qui prenons en charge.»

Laurianne Nomel

