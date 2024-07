Religion : L’Abbé Pierre accusé de violences sexuelles

L’abbé Pierre, prêtre renommé pour son engagement social, est accusé de violences sexuelles dans un rapport d’Egaé, commandé par Emmaüs France, Emmaüs International et la Fondation Abbé Pierre. Le rapport révèle que l’abbé Pierre aurait abusé d’au moins sept femmes entre les années 1970 et 2005.

Les révélations ont provoqué un choc et une profonde émotion au sein du mouvement Emmaüs et parmi ses bénévoles. La Conférence des évêques de France a exprimé sa douleur et sa honte face à ces accusations. Une cellule d’écoute psychologique a été mise en place pour soutenir les victimes. Bien que l’abbé Pierre soit décédé, empêchant toute poursuite judiciaire, Emmaüs reste déterminé à poursuivre ses combats contre le mal-logement et la précarité.

L’abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, était un prêtre catholique et un militant inflexible contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Né en 1912, il a fondé le mouvement Emmaüs dans les années 1940, dédié à l’aide aux sans-abri et aux personnes en grande précarité. Sa réputation s’est bâtie sur son action humanitaire exceptionnelle, et il est devenu un symbole de la lutte contre la misère en France.

Thibaut Charles

