République dominicaine : transformer les sargasses en ressource économique

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Un programme annoncé à hauteur de 6,3 millions de dollars vise à soutenir les entreprises dominicaines qui collectent, transportent, stockent et transforment les sargasses. Il associe la Banque européenne d’investissement, l’Union européenne et Banco Adopem.

Selon l’article, 5,1 millions de dollars seraient consacrés au financement par prêts, et 1,2 million à l’assistance technique, notamment pour la formation aux exigences environnementales et de sécurité. L’opération financière reste soumise à l’approbation de l’autorité bancaire dominicaine.

Les débouchés envisagés comprennent les fertilisants, les produits cosmétiques et les textiles végétaux. L’objectif annoncé est de collecter 150 000 tonnes en République dominicaine, dans un effort régional plus large d’ici à 2027.

L’enjeu pour la Caraïbe : passer du nettoyage coûteux des plages à une filière de valorisation. Le programme constitue toutefois un dispositif de soutien ; l’article ne démontre pas encore la rentabilité industrielle des débouchés annoncés