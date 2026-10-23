Réseaux mobiles : l’ARCEP publie ses mesures 2026, SFR Caraïbe en tête selon l’opérateur

L’ARCEP a publié les résultats de sa campagne 2026 sur la qualité des services mobiles aux Antilles-Guyane, avec une évaluation élargie à la 5G en Guadeloupe et en Martinique. Dans un communiqué, SFR Caraïbe affirme se classer premier ou premier ex aequo sur la plupart des critères.

Plus de 465 000 mesures, entre mai et juillet 2026, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Selon le communiqué, ces tests visent à mesurer la qualité des réseaux des opérateurs de manière comparable, dans des conditions d’usage diversifiées.

Premier ou ex aequo

Dans ce communiqué publié le 22 octobre, SFR Caraïbe affirme se classer premier ou premier ex aequo sur 31 des 33 critères voix et SMS mesurés dans les trois départements : 10 sur 11 en Martinique et en Guadeloupe, 11 sur 11 en Guyane. Pour l’internet mobile, l’opérateur avance 7 critères sur 12 en Martinique, 10 en Guadeloupe et 8 en Guyane. Le communiqué ne précise pas avec quels opérateurs SFR Caraïbe partage les premières places ex aequo.

Parmi ces critères figurent les communications réussies dans les lieux de vie et en voix OTT, la qualité vocale mesurée par le MOS moyen, une évaluation automatisée par algorithme, la réception de SMS en moins de 10 secondes, les débits montants, le seuil de 30 Mbit/s en débit descendant ou encore la diffusion de vidéos.

Le baromètre nPerf

L’opérateur cite aussi le baromètre nPerf d’avril 2026, qui l’a classé n°1 de l’internet mobile, toutes technologies confondues, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ce baromètre lui attribuait aussi la première place au classement général 5G en Guyane, et sur les débits montants et descendants en Martinique et en Guadeloupe.

SFR Caraïbe s’appuie sur l’expertise du groupe SFR. À travers SFR, deuxième opérateur français, Altice France dit accompagner 25 millions de clients ; le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 9,2 milliards d’euros en 2025.

« Notre politique d’innovation et la stratégie d’investissement que nous menons de manière constante sont récompensées par ces très bons résultats. Avec des performances reconnues par l’ARCEP et nPerf, SFR Caraïbe réaffirme son ambition : offrir à nos abonnés particuliers et professionnels un réseau mobile fiable, performant et à la hauteur de leurs attentes », estime Frédéric Hayot, directeur général de SFR Caraïbe.