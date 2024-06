Résultats (provisoires)des Élections du premier tour des élections législatives 2024 en Martinique.

Ce sont des résultats provisoires, par commune. Nilor et Grégory Roy-Larentry dans le Sud, William et Edmond-Mariette dans le Centre-Atlantique, Hajjar et Bellay à Fort-de-France et Nadeau et Monplaisir dans le Nord : le second tour dans une semaine.

Dans les 333 bureaux de vote de la Martinique.

Première circonscription (Centre-Atlantique) : Jiovanny William opposé à Philippe Edmond-Mariette.

LE FRANÇOIS

Jiovanny William (Nouveau Front populaire), le député sortant de la circonscription, en tête, avec 2 210 voix. Philippe Edmond-Mariette (Gran Sanblé) second, avec 423 voix.

LE ROBERT

Jiovanny William précède , avec 3 720 voix. Philippe Edmond-Mariette second (528 voix).

LA TRINITÉ

Jiovanny William, domine avec 1 944 voix. Étonnant pour le second : Cédric Crampon du RN local, en deuxième position, avec 309 voix.

LE LAMENTIN

Jiovanny William domine avec 4 108 voix. Philippe Edmond-Mariette le suit avec 1 523 voix.

LE GROS-MORNE

William en première-née position, avec 1113 voix, Philippe Edmond-Mariette (321).

Deuxième circonscription (Nord) : Nadeau caracole loin devant

AJOUPA-BOUILLON

Marcellin Nadeau (Nouveau Front Populaire), député sortant, passe au second tour avec 194 voix aux côtés de Yan Monplaisir, maire de Saint-Joseph (Divers Droite).

LE MORNE-ROUGE

Marcellin Nadeau en tête vec 685 voix. Derrière lui, Yan Monplaisir, avec 138 voix.

SAINT-PIERRE

Le député sortant Marcellin Nadeau (676 voix) est aussi en tête, devant le maire de la commune, Christian Rapha (334 voix).

LE MARIGOT

Marcellin Nadeau gagne 426 voix (54,20 %), Yan Monplaisir est second, avec 149 bulletins (18,96%).

BASSE-POINTE

Alexandre Ventadour (Sans étiquette) arrive en tête, avec 315 voix. Marcellin Nadeau,288 voix .

CASE-PILOTE

Marcellin Nadeau en tête avec 714 voix (55,78%). Yan Monplaisir 229 voix (17,89%).

LE LORRAIN

Juvénal Rémir (Rassemblement national) arrive en seconde place avec 374 voix, derrière Marcellin Nadeau 691suffrages.

LE PRÊCHEUR

Nadeau arrive en tête dans la commune avec 602 voix. Juvénal Rémir du RN, second 28 voix.

LE MORNE-VERT

Marcellin Nadeau en tête avec 334 voix. Le maire de Saint-Joseph, Monplaisir, obtient 71 voix.

SAINT-JOSEPH

Dans sa commune, Yan Monplaisir arrive en tête avec 2237 voix suivi par Marcellin Nadeau : 1 144 voix.

SAINTE-MARIE

L’actuel maire de Saint-Joseph, Yan Monplaisir, obtient 1 771 voix. Son adversaire, Marcellin Nadeau, le suit de près avec 1 618 voix .

MACOUBA

Nadeau a obtenu 66 voix, Monplaisir 43 voix.

LE CARBET

730 suffrages se sont portées sur le député sortant Nadeau. Monplaisir n’obtenant que 110 voix.

SCHOELCHER

Nadeau 3292 voix. En seconde place, Monplaisir, 1246 bulletins décomptés.

Troisième circonscription (Fort-de-France) : Hajjar et Bellay au second tour

Johnny Hajjar, le député sortant, est arrivé en tête à Fort-de-France avec 6626 voix. Il précède Béatrice Bellay (PS) qui compte 4489 bulletins.

Quatrième circonscription (Sud) : succès de Nilor, le RN (étonnamment) au second tour

LE SAINT-ESPRIT

Le député sortant Jean-Philippe Nilor (Nouveau Front populaire) arrive premier, avec 1361 voix. Grégory Roy-Larentry (RN) en seconde place, avec 170 voix.

RIVIÈRE-PILOTE

Nilor en tête, avec 1980 voix. Grégory Roy-Larentry en seconde position, avec 253 voix .

SAINTE-LUCE

À domicile , Nilor 1881 voix, Grégory Roy Larentry suit très loin avec 261 voix.

LE DIAMANT

Nilor avec 912 suffrages. Roy-Larentry, avec 242 voix.

LES ANSES-D’ARLET

Jean-Philippe Nilor. Louis Boutrin arrive en seconde position, avec 111 votes.

LES TROIS-ÎLETS

Nilor arrive en tête, avec 1 032 voix Philippe Petit second, avec 369 voix .

LE MARIN

Nilor domine avec 1 115 voix. Louis Boutrin suit, avec 173 voix.

SAINTE-ANNE

Nilor avec 682 des voix. Gregory Roy-Larentry (RN) second, avec 149 voix.

RIVIÈRE-SALÉE

Jean-Philippe Nilor en tête avec 1 706 voix, Grégory Roy-Larentry en seconde place : 253 voix (9.22%)

LE VAUCLIN

Jean-Philippe Nilor domine avec 1 245 voix. Roy-Larentry second : 244 voix.

