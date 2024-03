Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis, le 12 mars 2024 (Attaché de presse, CPM) – Le Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, l’honorable Dr Terrance Drew, et sa délégation se rendront en Guyane pour la réunion régionale des chefs de sécurité le jeudi 21 mars. , et le Conseil Régional des Ministres du vendredi 22 mars.

Saint-Kitts-et-Nevis assumera la présidence du Conseil des ministres du RSS pour l’année 2024-2025.

La création du Système de sécurité régionale (RSS) est née de l’impératif d’une réponse unifiée aux défis de sécurité qui menaçaient la stabilité de la région au cours des années 1970 et 1980.

Le RSS est investi des objectifs et des responsabilités consistant à favoriser la collaboration entre ses États membres dans divers domaines, y compris, mais sans s’y limiter, la lutte contre le trafic de stupéfiants illégaux, la réponse aux urgences nationales, la conduite d’opérations de recherche et de sauvetage, l’application du contrôle de l’immigration, la sauvegarde de la pêche, assurer le contrôle des douanes et des accises, entreprendre des tâches de police maritime, faire face aux catastrophes naturelles et autres situations d’urgence, gérer les incidents de pollution, lutter contre les menaces à la sécurité nationale, prévenir les activités de contrebande et sauvegarder les installations offshore et les zones économiques exclusives.

En octobre 1982, quatre membres de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), à savoir Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les Grenadines, ont conclu un protocole d’accord avec la Barbade pour faciliter « les échanges mutuels ». assistance sur demande.” Par la suite, Saint-Kitts-et-Nevis a rejoint le RSS après son indépendance en septembre 1983, et la Grenade en janvier 1985. Le protocole d’accord a été révisé en 1992 et en mars 1996, le RSS a acquis une personnalité juridique grâce à un traité signé à Saint-Georges, à la Grenade. .

La Secrétaire Permanente de la Délégation du Premier Ministre au Ministère de la Sécurité Nationale, Mme Cécile Hull ; commissaire de la police royale de Saint-Christophe-et-Nevis, M. James Sutton ; Commandant de la Force de défense de Saint-Kitts-Nevis, MJ Anthony Comrie ; le conseiller à la sécurité nationale, le Dr Lionel Rawlins ; et Attachée de presse du Premier Ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, Mme Adelcia Connor-Ferlance.