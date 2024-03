L’unité de soutien aux petites entreprises s’aligne sur le thème global et inspire l’inclusion, déclarent les représentants du gouvernement

Nouvelles de la Dominique en ligne –

La ministre du tourisme, Denise Charles-Pemberton, a annoncé que l’unité de soutien aux petites entreprises avait approuvé un soutien financier et technique pour aider 201 de ses clients, dont une majorité de femmes. Elle a fait cette déclaration alors qu’elle représentait le Premier ministre Roosevelt Skerrit à la cérémonie de remise du Prix des femmes d’exception, qui s’est tenue vendredi au State House Conference Center.

Cette cérémonie s’inscrivait dans le cadre de la Journée mondiale de la femme.

“Je suis heureuse d’annoncer que l’unité de soutien aux petites entreprises a approuvé l’octroi d’une assistance financière et technique à 201 clients, dont 144 sont des femmes, ce qui représente 72 % du total des décaissements approuvés”, a-t-elle déclaré.

Selon Mme Charles-Pemberton, les fonds ont eu un impact sur les micro et petites entreprises féminines dans les domaines de l’agroalimentaire, de la confection, de la santé et du bien-être et de la restauration.

“Le gouvernement s’est engagé à fournir une assistance financière aux MPME sous la forme de prêts à faible taux d’intérêt à la banque AID… dont plusieurs entreprises dirigées par des femmes ont pu bénéficier”, a-t-elle déclaré.

Mme Charles-Pemberton a révélé qu’à ce jour, 309 clients ont bénéficié de ces prêts, pour un montant total de 15,6 millions de dollars.

“Je souligne ces mesures pour montrer que nos politiques sont alignées sur les objectifs mondiaux visant à encourager l’inclusion et à réaliser l’égalité des sexes et le bien-être des femmes afin de créer des économies prospères”, a-t-elle déclaré.

En outre, elle a déclaré que le Bureau des affaires de genre mobilise également des ressources pour soutenir les agricultrices en leur offrant des formations, des fournitures et du matériel agricole.

Mme Charles-Pemperton a mentionné, par exemple, le groupe de femmes Titiri de Layou, qui a bénéficié d’une aide ces derniers temps.

Par ailleurs, onze (11) femmes et groupes dominicains ont reçu des prix exceptionnels.

Il s’agit de Stephanie Bella-Joachim, Layou Women’s Fishing and Farming group, Cochrane Women’s in Action Group, Annika Bellot of Digital Marketing, France-Ann Orle of Orle Beauty Bar, Patricia Casimir of Gwabe Enterprise, Angelica Pierre-Louis of Pat’s Snackette , Eezee Side Delicacies , Misana Harris of Nature’s Touch, Sandra Frampton of Fruits and Flowers, and Euraline Consuela Bastien of Abilities Unlimited.

Cassandra Williams, ministre d’État au ministère de la santé, du bien-être et des services sociaux, chargée de la sécurité des personnes âgées, des enfants à risque, de l’égalité des sexes et des personnes souffrant de handicaps, a déclaré que ces honorables lauréates incarnaient le thème de la Journée internationale de la femme : “Investir dans les femmes : Accélérer le progrès.

“Ce sont des pionnières qui ont non seulement excellé dans leurs domaines respectifs, mais qui ont également investi leur temps, leurs ressources et leur expertise pour faire une différence tangible dans la vie des autres”, a-t-elle noté.