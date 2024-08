Richès Karayib : Un écosystème culturel pour sublimer l’identité caribéenne

Ce nouveau magazine gratuit a une vision claire et ambitieuse : Créer des ponts entre les îles et les acteurs culturels pour mieux se connaître et collaborer. Sabrina Ajax, directrice de cette nouvelle publication bi annuelle, partage avec nous la Genèse et les objectifs de ce projet unique, qui vise à transformer le paysage culturel, économique et touristique de la Caraïbe.

De quoi parle Richès Karayib ?

C’est une initiative culturelle qui vise à créer du lien entre les différentes îles de la Caraïbe. Le magazine veut valoriser la culture, les acteurs culturels et les îles en elles-mêmes, de manière à mieux se connaître, et créer des opportunités d’affaires dans l’industrie.

Le magazine se concentre sur sept îles de la Caraïbe. Pourquoi ?

Au départ, il y en avait un peu plus. Les choix se sont imposés naturellement grâce à mes connaissances et à mes relations. Collaborer avec certaines îles environnantes comme Sainte-Lucie, la Dominique et la Guadeloupe était une évidence. Après un séjour de quelques mois à Anguilla, j’ai également pu me créer un réseau. Quant à la Barbade, c’est une île incontournable. Trinidad est une des plus grandes îles anglophones de la Caraïbe avec un impact culturel et musical important dans l’ensemble du bassin.

La marque Richès Karayib va-t-elle au-delà du magazine ?

Richès Karayib n’est pas qu’un magazine. Il se positionne comme un écosystème culturel multimodal. Nous organisons des événements qui permettent de valoriser les acteurs et la culture des différentes îles. Ce magazine vient tout naturellement à la suite de la caravane de 8 événements organisés l’année dernière sur les 7 îles, la Martinique faisant l’ouverture et la clôture de la première édition. A chacune des étapes, nous organisions deux événements : un sur une thématique culturelle et le challenge de chant Richès Karayib Voices. C’est ce que le magazine invite à revivre. À l’intérieur de celui-ci, nous avons une page dédiée à la valorisation de chacune des îles participantes avec des informations clés et des photos qui montrent ces richesses naturelles dont elles sont dotées. Nous avons travaillé de concert avec les offices de tourisme de chaque destination. On y aborde les thématiques culturelles mises en exergue lors des événements telles que la mode, la musique, la gastronomie, le cinéma ou des thématiques qui amènent à la réflexion comme l’impact de l’art dans le tourisme, la création d’un écosystème vertueux autour de l’agriculture, la culture et la pêche. L’idée c’est de balayer des aspects culturels qui semblaient importants et qui rassemblent.

“Richès Karayib ne se contente pas de refléter la richesse culturelle de la région.”

Comment mettez-vous en valeur les talents de la Caraïbe ?

Lors de notre événement sur la mode, l’objectif n’était pas de mettre à l’honneur uniquement des créateurs barbadiens, pays hôte, mais également ceux des autres îles. Nous avons invité des créateurs de Martinique, de Guadeloupe, d’Anguilla, de Trinidad et de la Dominique, ce qui a donné lieu à un défilé de mode exceptionnel. Pour chacune des thématiques, notre démarche consiste à l’aborder de manière caribéenne, sans se limiter exclusivement au pays d’accueil. C’est ce que nous avons aussi voulu accomplir avec le magazine : en le parcourant, vous constaterez qu’il rend clairement un hommage à celles et ceux qui ont participé à Richès Karayib. Il était hors de question que leurs actions ne restent qu’un vague souvenir. Il fallait les matérialiser, les rendre visibles, pour qu’elles/ ils en soient fièr.e.s et puissent les partager massivement.

Un télécrochet pour une expérience plurielle “La musique touche particulièrement les jeunes, c’est pour cela que le challenge de chant a été organisé. Les vainqueurs de chaque île se sont retrouvés en Martinique pour un résultat commun. Des séances en studio ont eu lieu, ils ont pu pré-enregistrer leur titre, qui sortira prochainement sur une compilation prévue pour octobre/novembre. Cette compilation inclura également une chanson symbolisant leur unité, fruit d’une création collective. Le concours était ouvert aux personnes âgées de 18 à 35 ans, qui devaient présenter une composition originale. Ils ont bénéficié d’une séance de coaching avec un professionnel de leur île, en compagnie des autres finalistes locaux. Nous avons ensuite approfondi leur professionnalisation avec trois jours de coaching dispensés par des experts internationaux, pour aborder l’ensemble des aspects business liés à la musique. En effet, savoir chanter ne suffit pas pour mener une carrière musicale. Nous avons voulu les accompagner pour qu’ils puissent mieux appréhender tout cet écosystème.”

Quelle est la Genèse du magazine ?

Nous tenions, en plus des réseaux sociaux, à matérialiser nos actions et la contribution de celles et ceux qui ont cru en Richès Karayib. Il était important de diversifier notre canal de communication et, surtout, de faire en sorte que cette première édition perdure. Le magazine s’est alors imposé comme un outil pertinent permettant d’aller encore plus loin avec la mise en avant d’autres acteurs culturels, touristiques ainsi que des activités valorisant le savoir-faire et les richesses de nos territoires.

La Martinique et la Guadeloupe sont souvent coupées économiquement et culturellement des îles voisines. Est-ce que le magazine a pour ambition de créer des ponts ?

C’est exactement l’objectif. Lors de l’événement organisé à la Barbade, des designers venus de différentes îles ont pu se rencontrer et échanger sur des problématiques communes. Cette première édition a ouvert un vaste champ d’action, qu’il nous reste à développer. Notre plateforme sera un levier essentiel pour valoriser ces talents et bien d’autres à travers la région. Ce projet se construit progressivement, et les événements passés ont déjà jeté les bases d’une approche novatrice qu’il s’agit désormais de consolider.

À quoi ressemblera le prochain numéro ?

Il sera complètement différent. Pour ce premier numéro, l nous a semblé évident de mettre l’accent sur les événements que nous avions organisés. Notre objectif est de faire découvrir, de manière globale, les richesses culturelles et touristiques de nos territoires. Dans les numéros à venir, nous explorerons de nouvelles thématiques à travers l’ensemble de la région.

Qu’est-ce qui distingue votre magazine des autres ?

Notre magazine bilingue, en français et en anglais, se distingue par une distribution en version papier sur les sept îles, ainsi qu’une diffusion digitale élargie qui atteint un public encore plus vaste. L’année prochaine, nous avons pour ambition d’étendre notre présence à l’ensemble de la Grande Caraïbe, en incluant les pays côtiers de l’Amérique latine. Pour soutenir cette expansion, nous prévoyons d’ajouter l’espagnol et le créole à nos éditions. L’objectif est de toucher un public diversifié, non seulement au sein des populations locales, mais aussi parmi les Européens et les Américains, afin de leur offrir une vision enrichie de la Caraïbe et de ses acteurs.

Ce magazine se veut un outil essentiel pour valoriser la richesse culturelle et touristique de nos territoires, tout en créant des ponts entre les différentes cultures de la région. Notre approche bilingue et multiformat, combinée à une stratégie d’expansion géographique, fait de Richès Karayib un acteur clé dans la découverte et la promotion de la Caraïbe.

Les liens pour le télécharger : www.richeskarayib.com

