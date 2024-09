Ricky T se produira en Asie

Ricky T, le Power Soca Monarch de Sainte-Lucie, est actuellement au Japon où il se produira lors du Japan Soca Weekend prévu du 20 au 23 septembre.

Il sera la tête d’affiche de l’événement Rum ‘N Bass au célèbre R3 Club Lounge de Tokyo, connu pour son mélange de sons internationaux, dont le hip-hop, l’afrobeats et, dans quelques jours, la soca saint-lucienne en direct.

Le pays a l’impression d’être à l’autre bout du monde avec son décalage horaire de plus de 13 heures. C’est une leçon d’humilité que de savoir que des gens connaissent et aiment ma musique au point de me faire venir ici pour leur carnaval. J’ai hâte d’apporter l’ambiance luciane aux fans de soca et d’apprécier le Japon”, dit-il.

Ricky T est le premier artiste soca saint-lucien invité à se produire au Japon. C’est un pays de plus à conquérir pour un artiste qui a porté le drapeau de Sainte-Lucie dans le monde entier.

Après sa prestation en Asie de l’Est, lui et son équipe se rendront en Asie du Sud-Est pour le carnaval de Bali, prévu du 26 septembre au 2 octobre.

“Je ne considère pas ce genre d’opportunités comme acquises. Je sais que c’est un travail acharné qui porte ses fruits et j’en suis reconnaissant”, déclare Ricky T.

Ricky T est accompagné pour ce voyage par le PDG de son label Stratosphere Muzic, Courtney Louis.

SOURCE : Stratosphere Muzic

J’aime ça : J’aime chargement…