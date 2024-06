Saint Martin tient des pourparlers d’adhésion

Le président du Conseil territorial de Saint-Martin, Louis Mussington, a rencontré le directeur général de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS), le Dr Didacus Jules, au sujet de l’adhésion de Saint-Martin à l’OECS.

Le président Mussington a conduit une délégation à Sainte-Lucie du 11 au 14 mai 2024 pour dialoguer avec l’équipe dirigeante de la Commission de l’OECO.

Les discussions ont porté sur l’adhésion de Saint-Martin à l’OECO, en renforçant le soutien des États souverains et des territoires voisins.

Cette réunion a mis en évidence les avantages pour Saint-Martin et pour l’OECO, et a montré que l’adhésion serait un pas décisif symbolisant une collaboration et une unité accrues dans la région.

L’adhésion à l’OECS permettrait à Saint-Martin de contribuer de manière significative à la formulation des décisions diplomatiques concernant les États membres.

M. Jules a souligné les similitudes culturelles, politiques et historiques entre les États membres de l’OECO, qui correspondent aux aspirations des dirigeants et des habitants de Saint-Martin.

“En tant que membre associé de l’OECO, Saint-Martin jouirait d’un respect égal en tant que citoyens d’une région qui révère l’unité et l’innovation dans la façon dont nous utilisons nos ressources et nos petites populations pour atteindre des objectifs communs pour des sociétés et des vies meilleures.”

Outre les avantages stratégiques de l’adhésion, le président Mussington a souligné l’engagement de Saint-Martin à transférer ses compétences et ses réussites dans des secteurs vitaux tels que l’éducation et la santé, où l’île a mis en œuvre des projets pilotes innovants.

Saint-Martin s’est engagé à partager les meilleures pratiques et à apporter une contribution substantielle au reste de l’OECO, qui offre de nombreuses possibilités de collaboration et d’échange de connaissances.

Grâce à ces partenariats, Saint-Martin vise à favoriser des collaborations plus approfondies, enrichissant ainsi les efforts collectifs de l’OECO et de ses États membres.

Alors que Saint-Martin envisage ce voyage transformateur vers l’adhésion à l’OECO, il reste ferme dans son engagement à respecter les principes du multilatéralisme.

Le Conseil territorial de Saint-Martin et l’OECO annonceront des mises à jour sur l’adhésion au fur et à mesure de l’avancement des plans.

SOURCE : Organisation des États des Caraïbes orientales/SLT

