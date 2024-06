Le Caïmanais Wayneroy Randal, le “génie” des visuels de la tournée de Wyclef

Par Shanda Gallego –

Wayneroy Randal et Wyclef Jean

L’ingénieur vidéo caïmanais Wayneroy Randal est ce que Wyclef Jean, le célèbre rappeur haïtien et américain, décrit comme un “jeune génie”.

“Dans le monde dans lequel nous vivons, il faut être hybride”, a déclaré Wyclef Jean au Cayman Compass, en évoquant le travail créatif de Randal. “C’est ce qui différencie les génies des gens ordinaires. Il n’est pas seulement cela : il est aussi influenceur, musicien, producteur, écrivain, ce qui le place dans le camp des “réfugiés”.

Cette diversité professionnelle est la raison pour laquelle Wyclef Jean prendra Randal comme directeur de la création pour la partie européenne de la tournée mondiale “Together Again” 2024 de Janet Jackson, pour laquelle Wyclef Jean sera l’artiste invité.

Pour Randal, cette opportunité ressemble à un rêve.

“Pour être honnête, la réalité ne m’a pas encore frappé”, a déclaré Randal, 40 ans, au Cayman Compass.

“C’est assez époustouflant. Penser que je suis le seul Caïmanais dans l’histoire du monde à faire ce que je fais est vraiment un accomplissement.

L’exploit, qui consiste à prendre la route avec deux légendes de la musique, intervient après des années de dur labeur pour Randal.

Le chanteur, compositeur et musicien R&B s’est installé aux États-Unis en 2013 pour s’établir dans le monde de la musique tout en continuant à gérer une société de production vidéo, AV Solutions, dont il est copropriétaire avec son père.

Un tournant dans sa carrière musicale a permis à Randal et à son entreprise de travailler sur des productions de festivals à grande échelle. Cela l’a mis en contact avec certains des plus grands noms de l’industrie, dont Jason Derulo, Shaggy, Maren Morris, Brain Adams, Duran Duran, The Chainsmokers, Zedd, Flo Rida, Blondie et Salt-N-Pepper.

L’un des principaux événements avec lesquels Randal a commencé à travailler était le festival de musique Capella de Cayman. Ce concert l’a mis sur la voie du destin.

Les visuels rencontrent le destin

Randal, qui a réalisé les décors visuels du festival de 2022, a attiré l’attention de Wyclef Jean, qui se trouvait aux îles Caïmans pour interpréter pour la première fois ses chansons les plus populaires.

Les conceptions visuelles de Randal à travers les différents actes locaux et internationaux ont intrigué le rappeur, et il a approché l’artiste créatif. Trop concentré sur son travail, Randal n’a pas remarqué le musicien récompensé par un Grammy Award qui lui tapait sur l’épaule.

Wayneroy réalise la production vidéo du Capella Music Festival 2022. – Photo de l’artiste : Fourni

“J’ai repoussé la personne et je ne l’ai même pas regardée, mais je lui ai fait comprendre que j’essayais de me concentrer sur le spectacle de cette artiste”, a-t-il déclaré.

“À la fin de son concert, j’ai demandé à mon père qui était celui qui me demandait sans cesse une carte de visite. Il m’a dit ‘l’homme qui vient de se produire’. J’ai dit : “Vous voulez dire Wyclef ?!”.

Lorsque Randal s’est rendu compte de la personne qu’il venait de repousser, il s’est rendu en coulisses pour s’excuser. Jean avait été impressionné par la concentration de Randal.

“Je l’ai cherché parce qu’on m’avait dit qu’il faisait des visuels extraordinaires”, a expliqué Jean à Cayman Compass. “Même si Jésus l’avait frappé, il n’y avait rien, aucune distraction… J’ai trouvé qu’il était incroyable.

Depuis, Randal travaille avec le rappeur et chanteur en tant que directeur de la création. Le Caïmanais se consacre désormais à l’aspect visuel des spectacles, des événements et des projets spéciaux de Wyclef Jean.

Randal a déclaré que travailler avec Wyclef, “c’est la cerise sur le gâteau… et l’assiette, et la fourchette”.

“Cela a été une expérience très enrichissante. Clef fait partie du très petit nombre d’artistes qui comblent le fossé entre les générations. Ses [nombreuses] réalisations dans l’industrie sont tout simplement incroyables”.

Il ajoute : “Ses idées sont tellement futuristes. Cela me pousse à continuer à développer mes compétences.”

“Wyclef est une légende vivante, mais s’arrêter et penser que de toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé au fil des ans, c’est ce simple gars des îles Caïmans qu’il a choisi pour être son directeur créatif”, a déclaré Randal.

Le duo a déjà travaillé ensemble aux États-Unis, mais Randal a fait remarquer que la tournée européenne allait être “d’un niveau supérieur”.

“J’ai grandi en regardant et en étudiant Michael Jackson et maintenant, travailler sur une tournée avec sa sœur comme tête d’affiche, c’est fou !

Une vision caribéenne

La chanteuse de R&B et de pop Janet Jackson est le dixième enfant de la célèbre famille Jackson. Elle a commencé sa carrière musicale au début des années 1980 et a depuis vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier et remporté cinq Grammys.

En avril de cette année, Jackson a annoncé des concerts au Royaume-Uni à Birmingham, Londres, Glasgow et Manchester pour la partie européenne de sa tournée “Together Again”.

Jean se dit “excité” par la tournée avec Janet Jackson.

“C’est incroyable… J’ai toujours été une fan de la famille, ça va être super incroyable. Encore une fois, je suis reconnaissant d’être là, de continuer à faire de grandes choses et d’être toujours aussi cool pour ma fille de 18 ans.

En tant que directeur créatif de Jean, Randal dirigera la production vidéo pour le set de l’artiste. Cela signifie qu’il faut perfectionner les graphiques pour neuf murs LED et plus encore.”Le truc avec Clef, c’est qu’il n’y a jamais deux concerts identiques, donc il y aura des changements dans son set à chaque étape de la tournée. Cela rend les choses intéressantes”, a déclaré Randal.

Pour Jean, Randal contribuera à apporter une vision et une représentation caribéennes sur le plateau.

“Nous devons nous surpasser et nous montrer à la hauteur, non seulement avec la musique, mais aussi avec un travail visuel extraordinaire”, a déclaré Jean.

“Je pense donc qu’il est important que notre décor représente la couleur, c’est-à-dire des costumes de carnaval très colorés, notre culture, notre style, notre nourriture… cette énergie que j’aimerais voir à l’écran”.

En ce qui concerne la collaboration avec le “jeune génie”, Jean a déclaré que Randal “n’en est qu’à ses débuts et que quelques tournées sont prévues, alors ne manquez pas cela”.

Randal a déclaré qu’il comptait tirer le meilleur parti de la tournée.

“J’ai l’intention d’apprendre le plus possible des gars qui font ce métier depuis bien plus longtemps que moi. Je sais que je peux intégrer ce que j’ai appris dans certains événements musicaux à Cayman, et j’espère que tout cela inspirera la prochaine génération de créateurs numériques.”

