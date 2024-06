L’ascension et le déclin du football en tant que sport national des îles Caïmans Des jours de gloire au malaise actuel

Par Seaford Russell Jr – 8 juin 2024

De ses origines, un jeu joué pieds nus dans les arrière-cours des îles, à l’apogée du succès international, le football a connu une histoire mouvementée aux îles Caïmans.

Le dernier chapitre de l’histoire du ballon rond semble être une rétrogradation de son statut de sport national au profit de la natation – une décision qui a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté. Si certains soulignent que le football attire davantage d’athlètes locaux, d’autres affirment que la natation apporte des résultats plus favorables, avec des Caïmanais comme Jordan Crooks et d’autres qui ont goûté à la gloire dans la piscine.



Lenny Hew avec ses chaussures de football des années 1950. Photo : Seaford Russell Jr

Dans ce contexte, le Cayman Compass retrace l’ascension et le déclin du football, un sport qui n’a pas manqué d’émotions fortes et de souffrances au cours du siècle dernier, de la chute des équipes nationales aux plus grands exploits de l’équipe nationale, en passant par les diverses controverses sur et en dehors du terrain.

La voile – en particulier les courses de catamarans -, le cricket et l’équitation ont été les premiers sports pratiqués en compétition par les Caïmanais dès 1900. Mais en arrière-plan, les passionnés de football jouaient pour le plaisir, pieds nus, dans des terrains vagues et des arrière-cours.

Quelque 60 ans plus tard, l’avènement du football de compétition en a fait un véritable sport de spectateur et a attiré de nombreux Caïmanais dans le jeu.

“Des centaines de personnes étaient présentes”, a déclaré Lenny Hew, 87 ans, qui a contribué à jeter les bases du football aux îles Caïmans entre les années 1950 et 1970. “J’aimerais avoir des vidéos de cette époque… la compétition était toujours intense”.

En 1966, la Cayman Islands Football Association est créée avec l’aide de Timothy Emanuel “Teacher” McField et de Hew, qui note que Clifton Hunter était le président à l’époque, car il était essentiel qu’un Caïmanais crédible soit à la tête de l’association.

Hew se souvient que la vision de McField d’ouvrir l’Annex à George Town pour en faire un terrain de football s’est concrétisée après que Mike Simmons a aidé à creuser le “terrain marécageux”. Le résultat n’était pas une “installation de classe mondiale”, mais plutôt, selon Lenny Hew, un “terrain accidenté avec une dalle de ciment au milieu pour le cricket”.

“Les joueurs marchaient tous sur le terrain et ramassaient les pierres avant l’entraînement ou le match”, a déclaré Hew à Cayman Compass.

Le premier match de football dans une école primaire des îles Caïmans a eu lieu en 1969. Un groupe de garçons de l’école de George Town a battu les garçons de West Bay 11 à 1, selon Hew, qui dirigeait l’équipe de George Town à l’époque.

“Après cela, tout le monde a créé des clubs”, a-t-il déclaré, notant que la compétition s’est vraiment intensifiée après 1970.



Derrière, Bernie Bush et Ralph Williams. Devant, de gauche à droite, Randeen Evans, Gregie Ebanks et Ronston Haylock dans les années 70. – Photo : Lothar Kallweit : Lothar Kallweit

“Lorsque Derek Ebanks a rejoint l’association de football, nous avons été affiliés à la FA Jamaïque et à l’association de football de Kingston et St. Nous ne faisions pas partie de la FIFA ou de la CONCACAF à l’époque”.

À l’époque, Cayman n’avait pas encore d’équipe nationale officiellement reconnue. Hew et Ebanks ont donc demandé l’aide de Peter Tomkins – le fondateur de la Cayman National Bank – pour former une équipe d’étoiles avec les meilleurs joueurs de la ligue en vue d’un voyage au Belize.

“Tomkins … a accordé à Derek et à moi-même de l’argent pour affréter un jet afin d’emmener une équipe des Caïmans au Belize. C’était notre premier voyage”, a déclaré Hew.

De 1980 à 1984, l’équipe de Cayman était bien établie sur la scène internationale, jouant contre des clubs de Jamaïque, des États-Unis et d’Angleterre.

Cependant, en 1985, les îles Caïmans ont formé leur première équipe nationale, composée de 14 joueurs, et ont participé à l’Union de football des Caraïbes, où elles ont affronté la Dominique, la Guadeloupe et Antigua-et-Barbuda.

Des années de football “incroyables

Le regretté Winston Chung est entré sur la scène caïmanaise à la fin des années 1980 en tant que directeur technique de la fédération de football – avec la CIFA dirigée par Allan Moore, avant qu’Ed Bush ne prenne la relève.

Le programme de Chung était simple : Obtenir les meilleurs résultats de la part de joueurs défavorisés à la recherche d’un but – un plan qui a conduit aux meilleures années de football de Caïman à ce jour.

En 1989, Chung a mené les Caïmans à un match nul 2-2 contre l’équipe des moins de 21 ans du Brésil. Ce match a marqué le début de ce qui allait devenir un parcours incroyable, selon Hew. Si les îles Caïmans ont remporté de nombreuses victoires sur des équipes de la région, certaines ont été monumentales, ce qui a fait dire à certains que cela ne se reproduirait plus jamais.

De 1979 à 2002, l’attaquant caïmanais Lee Ramoon a marqué 12 fois – le record du plus grand nombre de buts au niveau national senior à ce jour.

En 1990, les Caïmans ont battu l’équipe olympique de Trinité-et-Tobago 3-1. Deux ans plus tard, les Caïmans ont arraché une victoire 1-0 contre le Norwich City FC, qui a terminé troisième de la Premier League anglaise pour la saison 1992-93. Les Caïmans ont également fait match nul 1 à 0 avec Southampton, qui était également en Premier League.En 1994, lors des éliminatoires de la Shell Caribbean Cup, les Caïmans se sont qualifiés pour la finale après avoir écrasé les Îles Vierges britanniques et Saint-Martin, les deux matches se terminant sur le score de 5-0.

Mais la victoire qui a fait le tour de la région, c’est lorsque les Caïmans ont battu la Jamaïque à domicile, au stade Ed Bush, en s’imposant 3-2 – un moment de fierté qui a résisté à l’épreuve du temps – alors que l’équipe jamaïcaine faisait ses débuts à la Coupe du monde de la FIFA.

Ce n’est pas la seule fois que les Caïmans ont battu la Jamaïque, mais c’est la victoire qui a le plus marqué les esprits.

Trois ans avant que les Caïmans ne dominent la Shell Caribbean Cup, Ernie “Gillie” Seymour a mené l’équipe des moins de 19 ans des Caïmans à une victoire 1-0 sur les moins de 19 ans de la Jamaïque dans le cadre de la Caribbean Football Union – c’était la première fois que les Jamaïcains étaient battus dans cette compétition.

En 1995, Caïman a été classé 127e au niveau mondial par la FIFA – le meilleur classement jamais atteint par le pays. L’équipe senior a continué à tenir tête à la concurrence lors de divers tournois, notamment les Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes, tandis que les équipes nationales juniors ont remporté des épreuves amicales au Canada ainsi que les Miami Classics.

Mais le football caïmanais va commencer à se dégrader dans les années 2000.

Le football est devenu très stagnant

En 1986, Chung a organisé un camp de football à la Cayman Islands Middle School, où il a expliqué comment le sport peut offrir une alternative aux jeunes qui risquent de sombrer dans la délinquance.

“Unissons-nous pour éradiquer ces maux qui détruisent nos jeunes”, a déclaré Chung lors du camp.

Cet objectif s’est toutefois heurté à de nombreux obstacles, notamment de multiples situations de violence pendant et après les matchs, au cours desquelles plusieurs arbitres ont été agressés, et qui ont culminé au début de l’année lorsqu’un match de football a été le théâtre de la première fusillade de masse aux îles Caïmans, ce qui a porté un coup terrible aux espoirs de Chung pour le sport auquel il avait consacré sa vie.

Mais qu’est-ce qui a mal tourné ?

Sur une période de huit ans (1993-2000), les seniors caïmans ont disputé 11 matches amicaux sanctionnés afin d’acquérir de l’expérience. Depuis 2001, Cayman en a joué cinq.

“Crédibilité”, a déclaré Hew. “Les programmes n’ont pas été mis en place pour continuer correctement. L’argent a été dépensé autrement. Nous avons perdu notre crédibilité et la discipline avec. Tout est parti avec et le football est devenu très stagnant”.

De 2000 à 2015, l’équipe nationale masculine des îles Caïmans a enregistré 30 défaites, 10 nuls et seulement cinq victoires dans les compétitions sanctionnées par la FIFA et la CONCACAF.

Le nombre d’équipes au sein des ligues nationales a chuté, passant de 40 équipes – toutes sponsorisées – aux 14 clubs seniors actifs aujourd’hui. Le manque de soutien financier exacerbe la situation : seules quelques équipes attirent des sponsors, ce qui entraîne une baisse de la fréquentation des matches nationaux, qui passe de plusieurs centaines à une moyenne de 50 personnes.



Jeffrey Webb.

En outre, l’équipe nationale joue moins de matches à l’étranger que dans les années 1980 et 1990. Pire encore, le public a perdu confiance en la CIFA à la suite de l’arrestation en 2015 de Jeffrey Webb, ancien président de longue date de la CIFA et vice-président de la FIFA, qui a plaidé coupable d’accusations de racket et de complot de blanchiment d’argent.

Au milieu de ces bouleversements, l’entraîneur Gillie a conduit le pays à sa première médaille en 2015, en remportant le bronze au Championnat des moins de 15 ans de la CFU. Aucune médaille n’a été remportée par les Caïmans, que ce soit chez les jeunes ou chez les seniors.

Y a-t-il de l’espoir ?

Après l’arrestation de Webb, l’équipe nationale masculine des îles Caïmans a été mise en sommeil avant de revenir sur le terrain en 2018 sous la présidence d’Alfredo Whittaker.

Depuis lors, l’équipe a enregistré 13 défaites – dont sa plus grande défaite 11-0 contre le Canada – cinq nuls et cinq victoires. Quatre de ces victoires ont été remportées après que Benjamin Pugh a pris les rênes de l’équipe nationale, quatre ans après le fiasco de Webb.

Pugh a conduit l’équipe à sa performance la plus remarquable dans la Ligue des Nations de la CONCACAF, lorsque les Caïmans ont manqué de peu une promotion en raison du différentiel de buts, après avoir remporté quatre matches sur six.

Pugh a démissionné de la CIFA en 2021 après les qualifications pour la Coupe du monde, sans donner de raison à cette décision, mais les joueurs qui ont assisté à ces matchs ont déclaré que Pugh avait été maltraité. Un joueur a noté que les fonctionnaires de la CIFA interféraient dans la sélection des équipes et se disputaient avec les entraîneurs lors de ces matchs.



L’équipe nationale masculine des Îles Caïmans pour la Ligue des Nations de la CONCACAF 2022-23. – Photo : Seaford Russell Jr

L’année même de l’arrestation de Webb, de nombreux aficionados du football ont fait part au Compass de leurs réflexions sur l’état de ce sport.

“À mon avis, le football au niveau senior n’a jamais été aussi médiocre depuis que je le regarde et que je joue”, a déclaré Neil Murray au Compass en 2015.

Près de neuf ans plus tard, les joueurs et les entraîneurs se plaignent de la même manière.

Après la défaite de Cayman face à Aruba dans la Ligue des nations de la CONCACAF 2023-24 – un résultat qui s’ajoute à une série de quatre années sans victoire – les joueurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits de la manière dont les choses étaient gérées par les dirigeants de la CIFA.”Il est triste de voir où en est le football aujourd’hui, au point que je ne le regarde même pas”, a déclaré Hew, lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le sport qu’il avait autrefois construit pourrait revenir à ses jours de gloire.

Les dirigeants actuels de la CIFA ont déclaré qu’ils reconstruisaient l’équipe avec des jeunes. Ce plan date de 2021, date à laquelle plusieurs responsables de la CIFA ont fait remarquer que l’équipe était jeune et qu’elle gagnait en expérience.

En outre, depuis le départ de Pugh en 2021, il y a eu trois entraîneurs en chef chez les hommes – Alexander Gonzalez, Cláudio Garcia et maintenant Joey Jap Tjong – pour une moyenne d’un entraîneur par an.

Depuis la défaite contre Aruba, les Caïmans ont gagné un match et en ont perdu deux. Les Caïmans entameront leur campagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 le 8 juin, à l’occasion d’un match à domicile contre Antigua-et-Barbuda.

