L’histoire raciale oubliée de Red Lobster

Les communautés à travers le pays perdent les biscuits au cheddar et les fruits de mer à volonté alors que Red Lobster, en difficulté, ferme une centaine de restaurants aux États-Unis, et que 135 autres fermetures sont à prévoir.

Mais le déclin de Red Lobster est surtout une perte pour de nombreux clients noirs, qui constituaient une base fidèle pour la marque et représentent toujours une part plus importante de la clientèle que d’autres grandes chaînes de restaurants décontractés, selon des historiens, des clients et d’anciens cadres de Red Lobster.

“Red Lobster cultivait des clients noirs. Il ne s’est pas détourné de cette clientèle comme l’ont fait certaines marques”, a déclaré à CNN Clarence Otis Jr, l’ancien PDG de Darden Restaurants de 2004 à 2014, lorsque la société était encore propriétaire de la chaîne.

Après la nomination de M. Otis au poste de PDG, le chroniqueur du Sacramento Observer, Mardeio Cannon, a écrit que “c’est tout à fait normal” que Red Lobster ait un PDG noir car “s’il y a un restaurant en Amérique que la plupart des Afro-Américains adorent, c’est bien Red Lobster”.

Clarence Otis Jr, ancien PDG de Darden Restaurants. Phelan M. Ebenhack/AP

Lors d’une présentation aux investisseurs en 2015, Red Lobster a déclaré que 16 % de ses clients étaient noirs, soit deux points de pourcentage de plus que la part des Noirs dans la population américaine. Red Lobster n’a pas répondu à la demande de CNN concernant la démographie actuelle de sa clientèle.

La chaîne a embauché des travailleurs noirs et servi des clients noirs dès ses débuts dans le Sud à la fin des années 1960, et des célébrités noires telles que Chris Rock et Nicki Minaj y ont travaillé avant de devenir célèbres. (Plus tard, Minaj a plaisanté sur le fait qu’elle avait été renvoyée des “trois ou quatre” Red Lobsters où elle travaillait, en dégustant des boissons “Lobsterita” et des biscuits au cheddar et à la baie avec Jimmy Fallon). Beyoncé a chanté qu’elle emmenait son partenaire romantique au Red Lobster dans sa chanson “Formation” de 2016, qui aborde la brutalité policière, l’ouragan Katrina et la culture noire en Amérique.

Sur cette photo d’illustration, un homard cuit est présenté sur une assiette dans un restaurant Red Lobster le 20 mai 2024 à Austin, au Texas. Red Lobster s’est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites après l’échec d’un accord de cession-bail et la promotion de la “crevette sans fin” qui s’est retournée contre les revenus de l’entreprise.

Red Lobster a attiré des clients noirs de la classe ouvrière et de la classe aisée dans les années 1970 et 1980, à une époque où de nombreux restaurants à service fixe n’accueillaient pas les clients noirs, explique Marcia Chatelain, professeur d’études africaines à l’université de Pennsylvanie et auteure de “Franchise : The Golden Arches in Black America”, qui explore la relation entre McDonald’s et les consommateurs noirs.

Les premières implantations de Red Lobster à proximité de centres commerciaux lui ont également permis de se développer auprès de la clientèle noire, a-t-elle ajouté.

“L’implantation des restaurants Red Lobster à proximité des centres commerciaux a coïncidé avec l’ouverture d’un plus grand nombre de commerces pour les Afro-Américains après l’adoption de la loi sur les droits civiques de 1964”, a-t-elle déclaré dans un courriel. “Ce type de restaurant attirait les personnes à la recherche d’une expérience gastronomique sans avoir à se préoccuper de la façon dont elles seraient traitées dans les commerces locaux.

La mythologie des droits civiques

Fondé par Bill Darden, Red Lobster était intégré sur le plan racial lorsqu’il a ouvert ses portes en 1968 à Lakeland, en Floride.

Embaucher et servir des Noirs n’était pas une mesure révolutionnaire de la part de Darden, qui n’a certainement pas été le premier à sauter sur l’occasion. Mais il s’agissait d’un autre marqueur du progrès racial pour les Noirs à Lakeland et dans le Sud en pleine mutation. À Lakeland, au début des années 1960, les militants locaux des droits civiques ont dressé des piquets de grève devant les commerces et les cinémas qui refusaient l’entrée aux clients noirs, les obligeant ainsi à s’intégrer.

Bien que l’ouverture de Red Lobster ait eu lieu quatre ans après l’adoption de la loi sur les droits civils imposant la déségrégation des établissements publics, de nombreuses écoles et entreprises étaient encore soumises à la ségrégation. Certains ont fermé leurs portes plutôt que de s’intégrer.

Red Lobster a “toujours été très ouvert et réceptif à notre égard”, a déclaré Beverly Boatwright, qui a participé activement au mouvement des sit-in à Lakeland alors qu’elle fréquentait un lycée exclusivement noir, en compagnie de sa mère, une dirigeante de la section locale de la NAACP. “Nous n’avons jamais eu de problème au Red Lobster. Il y a eu d’autres endroits où nous avons mené des luttes” dans la ville.

Mais Red Lobster n’a pas été immédiatement un lieu populaire auprès des clients noirs de Lakeland, et la mythologie de Darden en tant que pionnier des droits civiques, qui s’est développée ces dernières années, a été exagérée.

Red Lobster n’était pas “un endroit que nous fréquentions beaucoup” à ses débuts, a déclaré Harold Dwight, qui a obtenu son diplôme deux ans après Boatwright, en 1968. La plupart des résidents noirs n’avaient pas les moyens de sortir pour manger, explique M. Dwight. Lorsqu’ils en ont eu, ils se sont adressés à des établissements gérés par des propriétaires noirs et à Morrison’s Cafeteria, la plus grande chaîne de cafétérias du Sud, qui était intégrée depuis plusieurs années et comptait davantage d’employés noirs.



Le restaurant Green Frog à Waycross, en Géorgie, en 1961. Extrait de la bibliothèque régionale d’Okefenokee

Dans l’histoire de l’entreprise, le premier restaurant de Darden, le Green Frog, qui a ouvert ses portes en 1938 à Waycross, en Géorgie, a été déségrégé. Darden a été loué dans divers articles comme un “croisé social” “qui s’est opposé à Jim Crow” en “défiant” les lois sur la ségrégation. Sur le site web de Darden Restaurants, la société mentionne le Green Frog et indique que son fondateur “accueillait tous les invités à ses tables”.

Mais au départ, le Green Frog n’accueillait pas les Noirs, selon des Noirs qui ont grandi à Waycross et se souviennent du Green Frog, qui a fermé ses portes dans les années 1980.

John Fluker, ancien maire de Waycross, a déclaré que des Noirs travaillaient en cuisine, mais que le Green Frog n’accueillait pas les clients noirs.

Le Green Frog reflétait les normes raciales de l’époque dans le sud de la Géorgie, a déclaré Horace Thomas, un habitant de Waycross.

“Ils n’ouvraient pas les portes aux Noirs”, a-t-il déclaré. “Tout le monde était comme ça.”

L’attrait culturel

Bien que les Noirs n’aient pas immédiatement fréquenté le Red Lobster, la chaîne s’est progressivement renforcée auprès de la clientèle noire au fur et à mesure de son expansion dans le Sud et à travers le pays.

Red Lobster a acquis la réputation d’être amical et ouvert aux clients noirs, en partie parce qu’il employait du personnel noir lors de l’ouverture d’un nouveau restaurant, et il a ensuite développé des stratégies de marketing pour courtiser les clients noirs, selon des historiens et d’anciens cadres.

Walter King, embauché en 1971 pour gérer un restaurant Red Lobster, a été l’un des premiers employés noirs de l’entreprise et a travaillé pour la chaîne pendant 36 ans. Plus tard, Red Lobster a donné le nom de King à l’un de ses plats phares : “Walt’s Favorite Shrimp” (les crevettes préférées de Walt). King est décédé l’année dernière.

“Ils nous ont été fidèles et nous leur avons été fidèles”, a déclaré Beverly Boatwright. “Nous y allions parce que la nourriture était délicieuse. C’était le seul endroit où l’on pouvait trouver de bons fruits de mer. C’était un luxe”.

Red Lobster a acquis la réputation d’être accueillant pour les clients noirs.

Red Lobster a acquis la réputation d’être accueillant pour les clients noirs. Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images

La cuisine du Red Lobster a également joué un rôle important dans sa popularité auprès des Noirs.

Les fritures de poisson en plein air avec du poisson-chat, des écrevisses et d’autres fruits de mer sont une tradition populaire dans les communautés noires, explique Robyn Autry, professeur de sociologie à l’université de Wesleyan, qui étudie la race et a récemment écrit sur la façon dont la chute de Red Lobster “frappe différemment” les communautés noires.

Red Lobster a fait entrer le “poisson frit en plein air” à l’intérieur, a expliqué M. Autry. Pour de nombreux Noirs, le fait de passer des fritures de poisson en plein air à une situation où l’on s’assoit avec un menu et où l’on se fait servir est devenu un “marqueur de statut”.

