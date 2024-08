Sainte-Lucie accueille le vol inaugural de la LIAT20 au départ d’Antigua

St. Lucia Times

Le 7 août 2024 a marqué une étape importante dans l’aviation caribéenne lorsque le vol inaugural de la LIAT20 entre Antigua (ANU) et Sainte-Lucie (SLU) s’est posé à l’aéroport George F.L. Charles, à Castries.

L’arrivée a été célébrée par une cérémonie au canon à eau, symbolisant un nouveau chapitre de la connectivité régionale.

Le lancement de la nouvelle liaison de la LIAT20 renforce non seulement les liens entre nos îles, mais aussi la facilité avec laquelle nos concitoyens peuvent voyager dans les Caraïbes.

Ce nouveau service, avec des correspondances vers la Barbade, ouvre de merveilleuses possibilités de voyages régionaux, facilitant la visite de Sainte-Lucie pour les vacances, les lunes de miel et d’autres événements.

Dexter Percil, responsable du marketing à l’office du tourisme de Sainte-Lucie, a déclaré : “Les Caraïbes ont depuis longtemps besoin de liaisons plus solides entre nos îles. Les projets d’expansion de LIAT20 constituent une étape prometteuse dans cette direction. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de croissance à venir et nous souhaitons collaborer avec la LIAT20 pour qu’elle continue à relier davantage de destinations dans notre région. Alors que Sainte-Lucie est sous les feux de la rampe depuis l’exploit olympique de Julien Alfred, nous invitons tout le monde à venir découvrir notre belle destination”.

À partir du mois d’août, la LIAT20 desservira deux fois par jour, trois fois par semaine – les lundis, mercredis et vendredis – la liaison Antigua-Saint-Lucie-Barbade.

Ce nouveau service, qui utilise un avion Embraer 145 d’une capacité de 50 passagers, marque une augmentation significative des possibilités de voyage dans la région.

À partir de septembre, la fréquence et les destinations devraient s’accroître, avec notamment des liaisons supplémentaires vers Saint-Martin, Saint-Kitts, la Grenade et la Dominique.

Avec des événements majeurs à venir comme la Caribbean Premier League (CPL), la Saint Lucia Adventure Week et le Creole Heritage Month, cette connectivité améliorée arrive à point nommé pour permettre aux fans et aux visiteurs de s’immerger pleinement dans notre culture vibrante et notre chaleureuse hospitalité”.

Au cours des 50 dernières années, la LIAT a été une ligne de vie vitale pour les Caraïbes, favorisant la connectivité régionale et soutenant le tissu économique et social de nos îles.

Sa marque durable est synonyme de service fiable, de résilience et de dévouement pour relier les communautés à travers les Caraïbes.

Alors que nous entrons dans une nouvelle ère avec la nouvelle marque LIAT20, nous nous réjouissons de l’attention renouvelée portée à l’amélioration des voyages et de la connectivité au niveau régional.

La LIAT20 représente un engagement revitalisé à desservir les Caraïbes, promettant de s’appuyer sur l’héritage historique de la LIAT tout en ouvrant une ère d’efficacité accrue et d’itinéraires élargis.

Nous nous réjouissons de l’excellence continue du service et de l’impact positif que LIAT20 aura sur le renforcement de nos liaisons avec les Caraïbes.

Au nom de l’Autorité touristique de Sainte-Lucie, nous félicitons la LIAT20 d’avoir reconnu les besoins du marché et d’avoir pris cette mesure audacieuse.

Nous sommes impatients de voir l’impact positif de ce nouveau vol et de travailler ensemble pour améliorer encore la connectivité régionale.

SOURCE : Autorité du tourisme de Sainte-Lucie

