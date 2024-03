Sainte-Lucie accueillera l’exercice de sécurité régional UNEX ’24

Dans moins d’un mois, Sainte-Lucie accueillera plus de 200 représentants des forces de l’ordre sur ses côtes pour l’exercice Unity 2024 (UNEX ’24) du système de sécurité régional (RSS), qui doit se dérouler du 2 au 13 avril.

Pendant cette période, des militaires et des policiers de tous les États membres du RSS, ainsi que d’autres partenaires régionaux et internationaux, participeront à divers exercices d’entraînement destinés à évaluer et à renforcer l’interopérabilité, l’état de préparation et la résilience de leurs forces, et à évaluer l’application du commandement, du contrôle, des communications, de l’informatique et du renseignement (C4I).

Le directeur de l’exercice, le lieutenant-colonel Roberto Beltran, a souligné que l’équipe de planification, qui comprend des fonctionnaires du quartier général du RSS et des officiers de la Royal Saint Lucia Police Force (RSLPF), a tenu des réunions à Sainte-Lucie au cours des derniers jours pour finaliser les plans de l’exercice d’entraînement “maison”.

“Nous avons été sur le terrain dans le pays hôte pour visiter les sites des simulations et des exercices proposés, en veillant à ce que tous les détails soient finalisés pour une exécution réussie de l’UNEX 24. L’équipe de planification a travaillé sans relâche depuis le début du programme en janvier 2023 pour créer un calendrier d’événements qui évaluerait et montrerait de manière adéquate la capacité des forces de sécurité de la région, à la suite de la formation qu’elles auraient reçue dans le cadre des programmes achevés au titre du projet du 11e FED.

“Au cours des prochaines semaines, notre équipe de relations publiques communiquera avec les membres du public par le biais des médias traditionnels et sociaux, ainsi que par des engagements en personne, afin de s’assurer qu’ils sont tenus au courant des activités de l’UNEX à Sainte-Lucie entre le 2 et le 13 avril. Ces activités sont conçues pour renforcer nos organismes d’application de la loi afin qu’ils soient mieux équipés pour remplir leurs fonctions nationales d’application de la loi et de RSS et pour protéger les personnes dont ils sont responsables de la sécurité, tout en participant activement à une équipe de personnel de service provenant de l’ensemble du RSS pour soutenir les opérations menées au niveau national dans les États membres sinistrés”, a souligné le directeur de l’UNEX.

Le lieutenant-colonel Beltran a exhorté le public à coopérer avec les responsables du RSS dans cette opération et dans les opérations futures, étant donné l’importance du mécanisme du RSS en tant que réservoir de ressources et appareil de renforcement des capacités pour soutenir les efforts des États membres en vue de développer et de maintenir des sociétés stables et pacifiques.

UNEX 2024 est cofinancé par le RSS et l’Union européenne, en collaboration avec le gouvernement de Sainte-Lucie dans le cadre du projet du 11e Fonds européen de développement du RSS.

Des responsables de la sécurité d’Antigua-et-Barbuda, de la Barbade, du Commonwealth de Dominique, de la Grenade, de la République coopérative de Guyane, de Saint-Christophe-et-Nevis, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines participeront à l’exercice.

SOURCE : Système de sécurité régional

Note de la rédaction: Le système de sécurité régional (RSS) est un accord international pour la défense et la sécurité de la région des Caraïbes orientales, qui devrait s’étendre à l’Amérique du Sud.

Fondé en 1982, le RSS est une organisation “hybride”, ce qui signifie que ses forces de sécurité sont composées à la fois de militaires et de policiers qui restent sous le commandement de leurs chefs d’État respectifs [1].

Les besoins collectifs des États membres du RSS dictent l’orientation stratégique et opérationnelle du siège du RSS [1].

Le RSS est né de la nécessité d’apporter une réponse collective aux menaces sécuritaires qui pesaient sur la stabilité de la région au début des années 1970 et 1980. Il fonctionne en vertu d’un traité signé en 1996.