Une manifestation de relais pour renforcer les relations entre le public et la police

St Lucia Times.

L’Unité des Services Spéciaux, en collaboration avec la Branche des Relations Communautaires de la Police Royale de Sainte-Lucie, est fière d’annoncer le prochain événement de relais ” Beat de Olympian ” 2024, qui aura lieu le 24 mars 2024, à Vieux Fort.

Cet événement très attendu, organisé par le comité des loisirs de l’unité des services spéciaux, promet d’être une démonstration exaltante du travail d’équipe, de la camaraderie et de l’engagement de la communauté.

Suite au succès retentissant de l’événement de l’année dernière, qui était dirigé par le PC 29 Zepherinus Joseph Oly et le CPM 243 Rubinia Joseph, le comité des loisirs a décidé de faire de “Beat de Olympian” une tradition annuelle.

Cette année, des équipes de divers organismes chargés de l’application de la loi, notamment l’unité des services spéciaux nord et sud, le centre correctionnel de Bordelais, la police portuaire, les pompiers et le corps des cadets de Sainte-Lucie, ainsi que des équipes locales, se réuniront pour participer à un relais de huit miles.

Le parcours, soigneusement préparé pour mettre en valeur la beauté des paysages de la région, commencera à la base de l’unité des services spéciaux du sud, conduira les participants à travers la route Laborie – Vieux Fort, New Dock Road, Beanfield, la route Castries – Vieux Fort, La Ressource, la zone industrielle, et se terminera à la base de Vieux Fort.

L’événement vise non seulement à promouvoir la forme physique, mais aussi à renforcer les liens entre les forces de l’ordre et les communautés qu’elles servent.

En plus du relais, une soirée a été organisée après l’événement pour les participants, les supporters et les invités spéciaux. Des prix en argent et des jetons seront remis aux équipes les plus performantes.

Pour améliorer encore l’expérience de l’événement, chaque équipe recevra des t-shirts personnalisés afin d’encourager l’esprit d’équipe et l’unité.

Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau le relais “Beat de Olympian”, qui témoigne de notre engagement en faveur de la communauté et de l’établissement de relations positives avec le public”, a déclaré Rubinia Joseph, 243 WPC.

“Grâce à des événements comme celui-ci, nous souhaitons mettre en avant le dévouement et le professionnalisme de nos forces de l’ordre tout en promouvant un mode de vie sain et actif au sein de nos communautés”.

L’unité des services spéciaux, en collaboration avec la branche des relations communautaires de la police royale de Sainte-Lucie, exprime sa gratitude à tous les participants, sponsors et supporters pour leur enthousiasme et leur soutien continus à l’événement.

Nous invitons le public à se joindre à nous le 24 mars 2024, à Vieux Fort, pour célébrer ensemble le travail d’équipe, l’athlétisme et l’esprit communautaire.

SOURCE : Police royale de Sainte-Lucie