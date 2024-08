Sainte-Lucie conserve son titre de championne de boxe de l’OECS

St.Lucia times

L’Association de boxe de Sainte-Lucie (SLBA) et les amateurs de boxe de toute l’île continuent de s’imprégner du sentiment euphorique de l’excellence après le triomphe de l’équipe nationale de boxe.

Sainte-Lucie a conservé le titre convoité de championne de boxe de l’OECS, à l’issue des championnats 2024 qui se sont déroulés les 26 et 27 juillet au Vigie Sports Complex à Castries, Sainte-Lucie.

Trinité-et-Tobago a remporté la catégorie invitation 2024.

Les résultats officiels sont les suivants ;

Lucie, 1ère place Championnats OECS – 50 points, 10 médailles d’or, 10 médailles d’argent (vainqueur)

Grenade, 2ème place Championnats de l’OECO – 18 points, 9 médailles d’argent.

Martinique, 3e place aux championnats de l’OECO – 14 points, 2 médailles d’or, 2 médailles d’argent, 1 médaille de bronze.

Catégorie invitation

Trinité-et-Tobago, 1ère place – 33 points, 10 médailles d’or, 2 médailles d’argent (vainqueur)

Guyane, 2ème place – 14 points, 4 médailles d’or, 2 médailles d’argent

Barbade, 3e place – 13 points, 3 médailles d’or, 2 médailles d’argent.

Prix spéciaux

Meilleur écolier – Shawn Ramnath, Trinité-et-Tobago

Meilleur boxeur junior – Ryan Rogers (Guyana)

Meilleur jeune boxeur – John Didier (Sainte-Lucie)

Meilleur boxeur masculin – Micheal Fidole (Martinique)

Meilleure boxeuse – Abiola Jackman (Guyane)

Meilleure équipe habillée, Sainte-Lucie

Les Championnats de boxe sur invitation de l’OECS 2024 se sont déroulés conformément aux normes internationales, selon les règlements approuvés par l’IBA.

Sainte-Lucie exprime ses immenses remerciements à tous les pays participants, aux sponsors et aux affiliés.

Une mention spéciale au gouvernement de Sainte-Lucie, au ministère de la Jeunesse, du Développement et des Sports, à la Commission de l’OECO, à l’Autorité nationale des loteries de Sainte-Lucie, au groupe de sociétés M&C, au Comité olympique de Sainte-Lucie, à la Fondation Daren Sammy, à l’Autorité du tourisme de Sainte-Lucie, à Blackheart, à l’Association internationale de boxe et d’athlétisme, à l’Association internationale de boxe et d’athlétisme et à l’Association internationale de boxe. Lucia Tourism Authority, Blackheart Productions Sports & Entertainment, International Boxing Association (IBA), American Boxing Confederation (AMBC), Blue Waters St. Lucia Limited, Trophy Center, Golden Arrow, Anthony Jewelry, Dr. Stephen King, Tompty Tools Rentals, Island Sounds, Bay Heights Resort, Vybe Radio, DBS TV, Power 97, MBC/Real FM, Wings & Tingz et Triangle Restaurant.

Sainte-Lucie se réjouit de vous accueillir à nouveau la prochaine fois.

SOURCE : Association de boxe de Sainte-Lucie

