Sainte-Lucie intensifie la lutte contre les moustiques en raison des craintes liées à la dengue

Face aux inquiétudes suscitées par la dengue, dont Sainte-Lucie a enregistré quarante cas cette année, la division environnementale du ministère de la Santé a renforcé ses mesures de lutte contre les moustiques.

Glenda Etienne-Cepal, responsable de la santé environnementale, a révélé que ces mesures comprennent des inspections maison par maison afin d’identifier et d’éliminer les gîtes larvaires dans diverses communautés.

En outre, Mme Etienne-Cepal a annoncé l’identification et le traitement des sources d’eau abandonnées ou ouvertes, l’éducation permanente des groupes ciblés sur les vecteurs et la fourniture d’informations sur les habitats et les comportements de reproduction des vecteurs, ainsi que des conseils pour lutter contre les vecteurs à l’intérieur et à l’extérieur des habitations.

Avant la réouverture des écoles, des évaluations approfondies et des opérations de brumisation ciblées ont également eu lieu afin d’éliminer les sites de reproduction des moustiques et de réduire la population de moustiques.

“Ces mesures sont destinées à créer un environnement plus sûr pour les élèves et le personnel lorsqu’ils retournent dans les établissements d’enseignement”, a déclaré le responsable de la santé environnementale.

Une autre initiative consiste à retirer les objets communautaires susceptibles de contenir de l’eau et d’abriter des moustiques et des rats.

Bien que ces mesures de santé publique soient cruciales, M. Etienne-Cepal rappelle que la lutte contre les moustiques et la dengue nécessite un effort collectif.

“Nous demandons instamment à votre communauté de prendre ses responsabilités personnelles en contrôlant les sites de reproduction des moustiques dans l’environnement immédiat”, a-t-elle déclaré.

“Vos efforts doivent être ciblés sur votre domicile. La nébulisation à elle seule ne s’occupera que des moustiques adultes, laissant les larves poursuivre leur développement en de nouvelles générations de moustiques quelques jours après la nébulisation”, a conseillé la fonctionnaire du ministère de la santé.

Elle a insisté sur la nécessité de vérifier régulièrement et d’éliminer l’eau stagnante des récipients tels que les pots de fleurs et les seaux, de veiller à ce que les gouttières et les canalisations soient débarrassées des débris afin d’éviter l’accumulation d’eau, d’utiliser des répulsifs contre les moustiques et d’installer des moustiquaires sur les fenêtres et les portes.

En outre, M. Etienne-Cepal a demandé aux citoyens de bien entretenir leurs cours et leurs jardins en coupant la végétation envahissante et en enlevant tous les objets susceptibles d’accumuler de l’eau.

“La division de la santé environnementale s’est engagée à protéger la communauté de la dengue et d’autres maladies transmises par les moustiques grâce à ces interventions ciblées. En travaillant ensemble et en prenant ces mesures préventives, nous pouvons réduire de manière significative le risque et l’impact de la dengue”, a-t-elle affirmé.

