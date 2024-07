Secret Bay remporte une fois de plus le titre de meilleur hôtel régional de Travel & Leisure

Dominica News Online –

Secret Bay Resort

Secret Bay, un complexe exclusif de six villas en Dominique, s’est vu décerner la première place pour les hôtels des Caraïbes, des Bermudes et des Bahamas dans le cadre des “World’s Best Awards” de Travel & Leisure de cette année. C’est la quatrième fois en cinq ans que le complexe hôtelier de luxe écologique obtient la première place dans la région des Caraïbes. En outre, Secret Bay a obtenu la 38e place parmi les hôtels du monde entier, avec une note globale de 98,53. Le complexe est réputé pour sa situation isolée, ses villas privées avec piscine, son service hautement personnalisé, sa cuisine de l’île à la table sans menu, ses expériences culinaires dirigées par un chef, ses initiatives en matière de développement durable et ses offres de bien-être, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les clients à la recherche d’une retraite luxueuse et discrète.

Craig Sands, directeur général de Secret Bay, a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance : “Nous sommes honorés d’être reconnus par Travel + Leisure et ses lecteurs comme le premier centre de villégiature des Caraïbes pour la quatrième fois en cinq ans. Cette reconnaissance témoigne de l’incroyable travail de notre personnel, qui offre constamment une expérience exceptionnelle à nos clients. Nos clients sont vraiment les meilleurs et nous leur sommes reconnaissants de leur fidélité et de leur volonté de partager leur amour de Secret Bay”.

La Dominique a également obtenu la première place dans les Caraïbes et la cinquième place dans le monde, conservant sa première position pour la troisième année consécutive. L’île est un paradis pour les voyageurs d’aventure, offrant des expériences uniques telles que la randonnée, l’exploration de chutes d’eau, de sources chaudes, de lacs, d’événements culturels, de festivals, de plongée, de sports nautiques, d’observation des baleines et des dauphins, et de canyoning. Surnommée “l’île nature” en raison de sa riche végétation et de ses pratiques de tourisme durable, la Dominique compte plus de 300 kilomètres de sentiers de randonnée, 365 rivières, plus de 170 espèces d’oiseaux et abrite le peuple Kalinago, l’une des dernières populations indigènes de la région.

Les “World’s Best Awards” de Travel & Leisure sont annoncés chaque année et récompensent les meilleures îles, villes, hôtels, compagnies de croisière, aéroports et autres, sur la base des votes du public. Dans la catégorie des hôtels, les lecteurs évaluent leurs expériences en fonction des installations, de l’emplacement, du service, de la nourriture et de la valeur globale.

Depuis son ouverture en 2011, Secret Bay a été salué pour son mélange harmonieux de luxe, de design haut de gamme, d’artisanat local et d’engagement en faveur du développement durable par le biais de diverses initiatives écologiques et respectueuses de l’environnement. Le complexe est réputé pour offrir des expériences authentiques à ses clients, adaptées aux préférences de chacun. L’un des points forts de Secret Bay est le restaurant Zing Zing, qui propose un concept “sans menu” combinant des éléments d’un laboratoire alimentaire et d’un restaurant, en mettant l’accent sur une expérience gastronomique hyper-locale et intime. Le Gommier Spa, une retraite dans les arbres conçue pour les couples, utilise des produits locaux et durables pour les traitements. Parmi les autres prestations, on trouve des hôtes dédiés aux villas, un concierge sur appel, des chefs cuisiniers, des guides et deux plages isolées.

Récemment, Secret Bay a inauguré Bwa Denn, une nouvelle attraction culturelle proposant de la nourriture, des commerces, des activités de remise en forme, une brasserie de kombucha et une galerie d’art. La structure moderne et minimaliste sur deux niveaux est centrée sur la galerie d’art, qui honore la mémoire de l’artiste dominicain Earl Etienne, et présente une collection de plus de 100 œuvres d’art contemporaines des Caraïbes et d’Amérique latine.

Cette année, Secret Bay dévoile également de nouvelles villas dans le cadre de son plan pluriannuel. Cette expansion, qui s’étend sur plus de 40 acres de terrain côtier, comprend de nouveaux équipements, des villas privées supplémentaires et un programme de résidences à vendre, tous conçus pour réduire la densité globale du complexe et offrir aux clients un luxe et un espace inégalés.

