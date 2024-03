Serge Letchimy : solidarité la plus profonde envers le peuple haïtien

C’est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous, le peuple martiniquais, sommes témoins des récents événements tragiques qui bouleversent votre nation. L’annonce de l’état d’urgence suite à l’attaque de l’aéroport et à l’évasion massive des détenus des prisons, orchestrée par des gangs, a plongé le pays dans une situation de désordre profond.

Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, Haïti est confronté à une crise politique, sécuritaire et humanitaire sans précédent. Ces moments de désolation testent la résilience et l’esprit de tous.

Nous souhaitons exprimer notre

. Ils ne sont pas seuls. La Martinique leur offre son soutien, empreint de compassion et de fraternité. Nous partageons bien plus qu’une proximité géographique ; nous sommes liés par des histoires et des cœurs entrelacés.

En cette période critique, l’appel à une aide internationale urgente pour Haïti devient encore plus pressant. Les autorités internationales doivent agir sans délai pour fournir le soutien essentiel nécessaire à la restauration de la sécurité et à la réponse aux immenses besoins humanitaires. La solidarité globale et l’action concertée sont cruciales pour naviguer à travers cette crise sans précédent.

Dans l’adversité, notre force réside dans notre unité. Ensemble, soutenons Haïti pour surmonter cette crise. Le peuple martiniquais est avec eux, espérant ardemment un avenir où la paix et la stabilité seront de nouveau au rendez-vous sur cette magnifique nation.

Serge Letchimy président Collectivité de la Martinique.