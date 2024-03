SFR Caraïbe et Kay Alé Viré accompagnent le retour au pays

À propos de l’association Alé Viré – www.alevire.com

Créée en 2018 à l’initiative de la Sénatrice de Martinique, Catherine Conconne, l’association Alé Viré a pour but de lutter contre le dépeuplement de la Martinique et mettre en valeur l’attractivité du territoire.

Alé Viré vise, en particulier, à favoriser le retour et/ou le maintien des Martiniquais-es au pays ainsi que leur intégration durable tant économique que sociale. Alé Viré est à la fois un groupe de réflexion et d’actions concrètes.

Ces actions cherchent à répondre à 6 objectifs principaux : (I) connaître pour comprendre, (II) rendre visibles les opportunités, (III) améliorer l’accueil et l’accompagnement de ceux qui rentrent, (IV) valoriser le choix du retour, (V) limiter les départs et (VI) mettre tous les acteurs au service du repeuplement. Ces actions détaillées sous forme de fiches projets sont à retrouver en annexe. L’association rassemble des jeunes talents martiniquais issus de la société civile qui ont fait le choix du retour au pays ainsi que des représentants des générations plus anciennes afin de proposer une vision transgénérationnelle autour de ce sujet.

Contact – Stéphie Salpetrier – ale.vire.martinique@gmail.com

À propos de SFR Caraïbe – www.sfrcaraibe.fr

En s’appuyant sur l’expertise du groupe SFR, SFR Caraïbe mène un plan de déploiement ambitieux et entend affirmer sa position d’opérateur innovant sur les Antilles Guyane, alliant qualité de service et innovation sur l’ensemble des technologies Très Haut Débit. SFR Caraïbe a ainsi pour objectif de devenir le leader régional du Très Haut Débit fixe et mobile.

Contact presse SFR Caraïbe : Céline CHIFFLET (Antilles-Guyane) – c.chifflet@outremer-telecom.fr – 0696891122