Signature d’un partenariat entre le Lycée Polyvalent Joseph Zobel et la Caribbean Maritime University sur la formation en maintenance industrielle 5.0

Signature d’un partenariat entre le Lycée Polyvalent Joseph Zobel et la sur la formation en maintenance industrielle

Martinique, le 5 juin 2024,

La Collectivité Territoriale de Martinique salue la signature d’une convention de coopération, le 24 mai dernier, entre le lycée polyvalent Joseph ZOBEL et la Caribbean Maritime University (CMU) de la Jamaïque, initiée à l’issue de la Conférence de la Connectivité d’octobre 2023.

Cette convention a pour ambition d’offrir aux élèves en formation initiale, des cursus dans le domaine de la maintenance industrielle 5.0.

La Caribbean Maritime University fait figure de référence dans la Caraïbe pour les métiers liés à l’activité maritime, et plus particulièrement pour ce qui relève de la maintenance portuaire. C’est la seule institution de la région bénéficiant d’une validation de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), ce qui confère une reconnaissance mondiale aux enseignements qui y sont dispensés.

Ce Partenariat est la première étape d’un projet plus vaste financé par la CTM et BPI, et porté par l’établissement Joseph ZOBEL. Cette convention a pour objectif :

de déployer des formations (du Bac à la licence) pouvant aboutir à la co-diplomation des parcours bilingues avec la CMU,

de favoriser la mobilité des jeunes dans la Grande Caraïbe et d’atténuer la fuite des cerveaux par un ancrage régional,

d’attirer des étudiants internationaux en se positionnant comme pôle d’excellence,

d’augmenter l’employabilité des jeunes, en bénéficiant d’une expertise en matière de technologie de pointe,

et de développer des Partenariats Publics/Privés.

“Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la démarche de la Collectivité, pour encourager et faciliter les actions renforçant l’intégration économique de la Martinique dans la Grande Caraïbe. Il s’agit d’anticiper les besoins en formation innovante, à forte valeur ajoutée, et d’enclencher les actions dès aujourd’hui.“, a indiqué Mme Sandra CASANOVA, Présidente de la Commission Stratégies logistiques, politique de la recherche et de l’innovation.

