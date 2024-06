KREYOLAMAJ BA WOJÉ ÉBION

Ni an boug Wo ki fè an vié jé épi nou sanmdi oswè. I fè an kout welto épi tout zanmitay-li. Jé-tala wo pas « Tout jé sé jé, mé kasé bwa…. » nou jas av. Vréman Wojé, jé-tala nou ki mal pou asepté’y. I kon an gwo grenn papay nou pé pa valé. Menmsi nou ka tann ou ka di nou épi filozofi : »Tousa sé lavi-a » mé « sé kouto sel ki sav sa ki an tjè jonmou… »

Pa ni tjenz jou nou brè ansanm apré bel prézantasion « Krey Manmay Sent-Lis » alantou an pies téyat Jacques Roumain « Gouverneur de la Rosée » éti ou té fè an miz an sèn.

Sa toujou red lè an kanmarad , bon tjoum ou an zafè milité pou lang kréyol-la, ka pati an péyi san chapo. Wou éti té pofésè fransé, ou ba janmen viré do ba Kréyol, biennokontrè.

Wojé ou pa té ka fè gran bri, sé pa wou yo ké di : « gran parad piti kout baton ». Mé tousa ou matjé Wojé kisiswa adan tiraj poézi épi « Kalbas Lò Karayib » ou trapé pri « Coup de cœur an 2007 » é ou rivé déziem an 2017 sé té bel poézi.

Wojé, wou manmay Sent-Lis, poézi’w pou lanmè fè’w matjè « Gran Lanmè » . Sa ou matjé ba nou asiré i pé ké ni vini sann, ni pèdi an lanmè. Malérezman « La pli bel anba labay » apaw di liv, nou pé ké wè’y.

Mèsi Wojé Ebion pou angajman’w épi Krey Manmay Sent-Lis, Krey Matjè Kréyol Matinik, asosiasion Ti-Jo Mauvois épi kisasayésa.

Apré bel analiz ou dan « Millésime Kréyolad » man anvi rimèsié’w pou tousa ou fè, mé lank pwennbik mwen ka bavé épi dlo zié mwen.

Ou alé Wojé

Alé ou alé

An mitan savann gran lanmè.

Bon navidjé Wojé ÉBION ek bon vwayaj zanmitay

Jid

