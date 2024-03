SONDAGE EXCLUSIF – Pour réduire la dette, les Français ciblent les dépenses chômage et les allocations familiales

Quatre Français sur cinq estiment qu’il est urgent de réduire la dette, selon un sondage Elabe pour « Les Echos » et l’Institut Montaigne. Les économies préconisées par l’opinion publique font écho à une défiance grandissante contre ce qui est perçu comme de « l’assistanat social ». La piste de la désindexation des retraites est massivement rejetée.

D’abord 10 milliards d’économies pour boucler tant bien que mal le budget 2024, et maintenant le double annoncé pour bâtir le futur projet de loi de finances 2025 . Depuis quelques semaines, Bruno le Maire, le ministre de l’Economie, et Thomas Cazenave, le ministre délégué aux Comptes publics, proclament leur volonté de redresser les finances publiques. Mais l’opinion publique est-elle prête à accepter les efforts douloureux annoncés ?

Surtout, ce sont les autres pistes pour les économies du budget 2025 qui suscitent le plus d’oppositions. L’idée de s’attaquer aux dépenses liées aux maladies et aux affections de longue durée est rejetée à 72 %. L’opposition est frontale (83 % de rejet) contre la désindexation des pensions de retraite évoquée par Thomas Cazenave. Plus encore, elle est partagée également par les actifs (80 %) et même les moins de 25 ans (71 %) ! De quoi conforter Emmanuel Macron, qui a fermé la porte à cette mesure avant les élections européennes .

Ce soutien de l’opinion sera sans doute remarqué par l’exécutif, qui ne se cache pas de vouloir revoir encore les règles d’indemnisation des chômeurs. Après ce podium, viennent la culture (à 25 %) et les dépenses écologiques (21 %) qui sont particulièrement ciblées par l’électorat LR et d’extrême droite (RN, Reconquête).

Le gouvernement ne prêche donc pas dans le désert. Mais l’opinion publique n’est pas prête à lui donner un blanc-seing pour redresser les comptes. Quand on les interroge, les Français visent prioritairement certains postes : les allocations familiales (à 32 %, particulièrement chez les classes intermédiaires), le numérique (31 %) et le chômage (30 %).

« Conscientes que les choix budgétaires à venir pourraient se faire au péril de leur aspiration financière et sociale, les professions intermédiaires sont désormais 83 % à s’inquiéter du niveau de la dette publique, soit 23 points de plus qu’en juin 2023 », souligne l’analyste. Le bond est également fort pour les catégories populaires (+14 points).

Un sondage réalisé l’Institut Elabe pour « Les Echos » et l’Institut Montaigne montre une inquiétude grandissante autour de la situation de la dette publique, dont la réduction est jugée urgente par une très large majorité de Français, quelle que soit leur proximité partisane. Mais la voie pour y parvenir est étroite pour le gouvernement, les rares pistes faisant consensus ciblant certaines dépenses sociales pour le chômage et les allocations familiales.

