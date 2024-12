St. Lucie. Alfred élue athlète de l’année par Athletics Weekly

St. Lucia Times Par

Terry Finisterre

La reine du sprint de Sainte-Lucie, Julien Alfred, a ajouté un nouveau trophée à son palmarès avec l’annonce, vendredi, de son élection comme Athletics Weekly (AW) International Female Athlete of the Year 2024.

La sprinteuse de 23 ans, originaire de Ciceron, a remporté ce prix grâce aux votes des fans, devançant une élite composée de Nafi Thiam (Belgique), Sifan Hassan (Pays-Bas), Ruth Chepngetich, Faith Kipyego et Beatrice Chebet (Kenya), Gabby Thomas et Sydney McLaughlin-Levrone (États-Unis), ainsi que Yaroslava Mahuchikh (Ukraine).

Dans sa citation, le prestigieux magazine britannique d’athlétisme souligne qu’Alfred a commencé l’année 2024 en remportant l’or mondial du 60 m en salle à Glasgow avant de décrocher l’or olympique sur 100 m et l’argent sur 200 m.

Alfred a également remporté le titre du 100 m lors de la Wanda Diamond League. Depuis la fin de sa saison en septembre, elle a été honorée par l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ANOC) et l’Association des Comités Nationaux Olympiques des Caraïbes (CANOC) pour ses exploits aux Jeux de Paris.

Diplômée de l’Université du Texas, Julien Alfred est également finaliste pour le titre d’Athlète mondiale de l’année en catégorie piste, aux côtés de Sydney McLaughlin-Levrone. Le lauréat sera annoncé lors du gala de World Athletics le mois prochain.

Athletics Weekly est le premier site, magazine et centre d’information sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni pour la course sur route, l’athlétisme, le cross-country, la marche, le trail, la course en montagne et les ultra-marathons. Considéré comme “la bible de l’athlétisme” depuis les années 1940, AW décerne chaque année des prix prestigieux pour récompenser les meilleurs athlètes au Royaume-Uni et au-delà.

