Son Excellence Chu Maoming, Ambassadeur de Chine en Dominique, a réagi aux récentes déclarations publiques du Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, , concernant Taïwan. Bien que Dr. Gonsalves soit un homme d’État expérimenté, l’Ambassadeur a souligné des erreurs importantes dans sa compréhension du principe d’une seule Chine et de la question taïwanaise.

Points clés de la réponse

1. Contexte historique et juridique :

• Depuis le 1er octobre 1949, le gouvernement de la République populaire de Chine (RPC) est reconnu comme le seul représentant légal de toute la Chine, incluant Taïwan.

• La Résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée en 1971, a confirmé cette réalité, excluant toute revendication de représentation de la part des autorités taïwanaises.

2. Statut de Taïwan :

• Taïwan est juridiquement une province de la Chine, sans statut distinct. Les documents de l’ONU la désignent comme « Taïwan, Province de Chine », conformément aux règles internationales.

• Les relations diplomatiques ne peuvent être établies qu’entre États souverains. Comparer Taïwan à une province comme l’Anhui, région natale de l’Ambassadeur, illustre l’incohérence de la reconnaissance diplomatique de Taïwan.

3. Principe d’une seule Chine :

• Plus de 93 % des États membres de l’ONU, soit 183 pays, reconnaissent la RPC comme le seul gouvernement légitime de la Chine, soulignant le caractère universel et inévitable de ce principe.

4. Paix et stabilité dans le détroit de Taïwan :

• L’Ambassadeur a averti que les séparatistes taïwanais sont une menace majeure à la paix dans la région. Il a défendu le modèle de « réunification pacifique et un pays, deux systèmes » comme solution privilégiée pour résoudre la question taïwanaise.

• Comparer Taïwan à la crise ukrainienne est inapproprié, car la question taïwanaise est une affaire strictement interne à la Chine.

Appel final

L’Ambassadeur a conclu en réitérant que Taïwan est une partie intégrante du territoire chinois, une réalité reconnue par la communauté internationale. Il a invité les pays concernés, comme Saint-Vincent-et-les-Grenadines, à se conformer au droit international, à respecter l’histoire et à prendre des décisions alignées sur leurs intérêts fondamentaux. La Chine est prête à ouvrir un nouveau chapitre dans ses relations avec ces nations sur la base du principe d’une seule Chine.

