« Tamaya 1902 », les épaves de Saint-Pierre racontées en livre audio

L’histoire des navires engloutis dans la rade de Saint-Pierre lors de l’éruption du 8 mai 1902 revient aujourd’hui sous une nouvelle forme. Scitep Éditions propose une adaptation audio de l’ouvrage de Michel Météry consacré à ces épaves, fruit de plusieurs décennies d’exploration et de recherches sous-marines en Martinique.

Intitulé « Tamaya 1902, Mémoires d’épaves », ce livre audio reprend l’histoire racontée dans Tamaya, les épaves de Saint-Pierre, ouvrage dans lequel Michel Météry revient sur une aventure qui a largement dépassé le cadre de la plongée sous-marine.

Tout commence au début des années 1970. Alors qu’il plonge dans la baie de Saint-Pierre pour dégager un filet de pêche, Michel Météry découvre au fond de l’eau la silhouette d’un grand voilier demeuré dressé sur sa quille. Cette rencontre avec l’une des épaves laissées par la catastrophe de 1902 va orienter une grande partie de sa vie. Il entreprend progressivement d’identifier les navires engloutis, de reconstituer leur histoire et de documenter ce patrimoine sous-marin exceptionnel.

Une histoire martiniquaise devenue aventure sous-marine

Ses recherches attirent également l’attention de figures majeures de l’exploration sous-marine. L’équipe du commandant Cousteau se rend notamment à Saint-Pierre à bord de la Calypso. Michel Météry noue alors une relation durable avec Albert Falco, plongeur emblématique de l’équipe Cousteau, dont il deviendra proche. Il travaillera également comme photographe sous-marin à bord de la Calypso.

Le livre ne se limite donc pas au récit de plongées sur des épaves. Il raconte également une enquête historique, la recherche de l’identité des bâtiments détruits en 1902, les investigations menées autour de la catastrophe et, plus largement, la volonté de préserver une partie de la mémoire maritime de Saint-Pierre.

Parmi ces navires figure le Tamaya, échoué à quelque 85 mètres de profondeur, auquel Michel Météry a consacré certaines de ses explorations les plus difficiles.

Trois heures pour entrer dans cette histoire

Pour cette adaptation, Scitep Éditions a fait appel aux comédiens Marilyn Héraud et Thierry Blanc, qui alternent leurs voix au fil du récit. Le livre audio dure 3 h 18. Il est proposé sur les plateformes d’écoute ainsi qu’en version physique, accompagnée d’un QR code permettant également d’accéder au contenu. La version numérique est parue en mars 2026 et l’édition physique en juillet. Son prix annoncé est de 23 euros.

Le projet a bénéficié du soutien financier de la DAC de la Martinique et de la Fondation Clément.

Cette nouvelle édition permet ainsi de remettre en lumière un pan singulier de l’histoire de Saint-Pierre, celui d’une catastrophe dont la mémoire ne se trouve pas uniquement dans les ruines de la ville, mais également sous les eaux de sa baie.

Antilla reviendra prochainement plus largement sur cette histoire et sur le travail de Michel Météry. Nous publierons notamment une interview de l’auteur afin de revenir avec lui sur ses découvertes, ses plongées, sa relation avec l’équipe Cousteau et ce que les épaves de Saint-Pierre peuvent encore nous apprendre aujourd’hui.