TCSP / SODEM : Serge LETCHIMY pleinement innocenté

Matinik, le 4 juillet 2024

Serge LETCHIMY a été innocenté de toutes les charges retenues contre lui dans l’affaire du SMTCSP/SODEM.

Un verdict clair et sans ambiguïté

Le tribunal a rendu un jugement clair, confirmant que Serge LETCHIMY n’a commis aucune infraction dans le cadre de cette affaire. La décision de justice confirme que les accusations portées contre lui étaient infondées et que son intégrité n’a jamais été compromise.

Une décision qui conforte la confiance

Cette relaxe conforte la confiance que les Martiniquaises et Martiniquais ont toujours accordé à Serge LETCHIMY depuis plus de 30 ans. Serge LETCHIMY a toujours agi dans le respect des lois et des règles de marché public dont il assure la vigilance constante, y compris au sein de la CTM aujourd’hui. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’il avait été mis en cause sans jamais avoir signé un seul document de marché.

Remerciements

Serge LETCHIMY souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes qui l’ont soutenu durant cette période difficile. Leur soutien indéfectible a été une source de force et de motivation. Il exprime une pensée pour Auguste ARCADE et Jean-Camille PETIT.

Il réaffirme son engagement à servir les intérêts de la Martinique avec transparence et détermination. Cette décision de justice lui permet de continuer à se concentrer pleinement sur les projets qu’il porte, avec sa majorité à la CTM, pour le pays Martinique.

