Trois personnes ont été poignardées au cours du carnaval de Notting Hill

Source: Caribbean Loop

Trois personnes ont été poignardées au cours de la première journée du carnaval de Notting Hill, en Angleterre, le plus grand festival de rue d’Europe, et une femme de 32 ans a été blessée “au point de mettre sa vie en danger”, a déclaré le service de police métropolitain de Londres.

Plus d’un million de personnes sont attendues au carnaval, une célébration de la culture afro-caribéenne qui se déroule chaque année dans les rues du quartier de Notting Hill, dans l’ouest de Londres. Quelque 7 000 policiers ont été affectés à l’événement, qui se termine lundi.

La police a déclaré avoir procédé à 90 arrestations dimanche, dont 10 personnes détenues pour avoir agressé des secouristes, 18 pour possession d’armes offensives et quatre pour délits sexuels.

“Des centaines de milliers de personnes sont venues au carnaval de Notting Hill aujourd’hui pour profiter d’une fête fantastique”, a déclaré la police dans un communiqué. “Malheureusement, une minorité est venue pour commettre des délits et des violences.

