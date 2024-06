Un nouveau guide pour les parents endeuillés, à découvrir à l’Hôtel Batelière, lors d’une conférence

Zétwal An Syèl lance un guide essentiel sur l’arrêt précoce de grossesse en Martinique

L’association Zétwal An Syèl a le plaisir d’annoncer la conférence de lancement de son dernier livret d’accompagnement intitulé “ Guide et repères du parent endeuillé, volume 2. L’arrêt spontané précoce de grossesse “. Cette conférence se tiendra à l’Hôtel Batelière le 27 juin dans la salle Auditorium, offrant une plateforme pour sensibiliser et soutenir les familles touchées par le deuil périnatal.

Un soutien essentiel pour les familles endeuillées

La Martinique affiche des indicateurs de périnatalité préoccupants, avec des taux de mortinatalité et de mortalité infantile supérieurs à ceux de la métropole. L’association Zétwal An Syèl, unique en son genre dans la région, travaille à sensibiliser la population et à offrir un accompagnement adapté aux familles endeuillées.

Un nouveau Livret pour accompagner le deuil périnatal

Ce nouveau guide, co-financé par l’Agence Régionale de Santé Martinique, la Caisse d’Allocations Familiales de la Martinique et le Club Soroptimist International Fort-de-France Alizés Sud, est destiné à fournir des informations et un soutien précieux aux parents touchés par la perte de grossesse précoce. Écrit avec la collaboration de professionnels de santé et de parents endeuillés, ce livret propose des informations pratiques et des témoignages poignants pour aider les familles à traverser cette épreuve.

Participez à cet événement essentiel et importnat

Nous vous invitons à rejoindre cette conférence le 27 juin 2024 à l’Hôtel Batelière pour découvrir ce nouvel outil d’accompagnement et échanger avec des experts et des familles. Cette rencontre vise à renforcer la reconnaissance et le soutien apportés aux familles endeuillées en Martinique.

Ne manquez pas cette occasion unique de participer à une démarche collective de sensibilisation et de soutien.

Pour plus d’informations et pour réserver votre place, contactez Mathilde Edmond-Mariette Minoton à l’adresse contact@zetwalansyel.com ou au 06 48 71 01 27.

Venez nombreux pour soutenir cette noble cause et contribuer à l’amélioration de la prise en charge du deuil périnatal en Martinique.

