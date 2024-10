Une assemblée où règne l’ombre de la crise sociale

Ce mercredi, l’assemblée des conseillers de la CTM se sont réunis en séance plénière. Au programme, le fleuron du tourisme qu’était la Batelière, les finances de la CTM ou encore la montée de la délinquance et le trafic de drogues.

Le destin de l’Hôtel la Batelière est encore au cœur des élus. En liquidation judiciaire, le complexe hôtelier a été vendu par décision du tribunal de commerce au candidat guadeloupéen, Karukera pour 1,6 millions d’euros. Le groupe prévoit un investissement de 30 à 40 millions d’euros. La conseillère, Yolène Largen Marine déplore la perte des 55 emplois directs que pourvoyait le complexe. « Il n’est pas de notre ressort de commenter une décision de justice », commence le président du conseil exécutif, Serge Letchimy. Néanmoins, il concède qu’en Martinique, « chaque emploi perdu est un drame ». Il explique par ailleurs que le territoire a actuellement besoin d’un maintien de l’investissement.

Martinique ensemble, s’est interrogé via le conseiller Johnny Rose sur les retards de paiements de l’allocation adulte handicapé et l’allocation personnalisé d’autonomie et demande donc une plus grande transparence de l’état financier de la CTM. « Oui la situation est très difficile », répond Serge Letchimy, évoquant un trou de 220 millions d’euros. Entre ce que l’Etat verse pour les AIS (Allocation individuelle de solidarité), la CTM se retrouve avec un différentiel de 150 millions d’euros, selon le président. De plus l’Etat s’est engagé dans un schéma de sobriété économique voire d’austérité. Pour ne pas se retrouver dans le rouge, la CTM mise entre autre sur l’ingénierie financière pour la gestion des fonds européens, la mise en place d’atterrissage pour ne pas se trouver dans le négatif à la fin de l’année.

“La Martinique est une passoire”

Le conseiller Fred-Michel Tirault a évoqué les précédents contrats visant à prévenir la délinquance. Une question qui dans ces temps de crise sociale prend toute sa place. Fred-Michel Tirault a mis en avant les maires démunis face aux exactions qui portent préjudices aux communes et aux riverains. « La Martinique est une passoire, se désole Serge Letchimy. On a l’impression que la Martinique est devenue le centre d’un très dense trafic de drogue. » Opération déposez les armes, installation de radars côtiers destinés à la surveillance marine, drone sentinelle, le président du Conseil exécutif a listé plusieurs opérations pour prévenir la délinquance et le trafic de drogue.

Autre point soulevé par Louis Boutrin du Gran sanblé : la production locale alimentaire. « Nous sommes à 20% de consommation locale alors que la Réunion est à 47% », compare Serge Letchimy.

Il est prévu lundi, une conférence territoriale ad hoc, lundi 4 novembre ainsi qu’une réunion entre le président du Conseil territorial et les syndicats qui elle sera prévue dans le courant de la semaine afin d’ouvrir le dialogue. « Certains profitent de la situation de crise sociale pour surfer sur la vague et exister politiquement », conclut amèrement Serge Letchimy.

Laurianne Nomel

