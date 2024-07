Une nouvelle plateforme basée sur les talents pour promouvoir la créativité caribéenne

Bonjour,

Aujourd’hui, la plateforme basée sur les talents Caribbeans Connects est lancée. Veuillez voir ci-dessous et ci-joint pour plus de détails et pour les demandes d’entretien avec le fondateur vincentien Jermaine Young-Bushay, n’hésitez pas à nous contacter.

– Caribbeans Connects permet aux individus de se connecter, de collaborer et de construire ensemble une reconnaissance –

– Les créatifs peuvent actuellement s’inscrire gratuitement https://caribbeansconnects.com/talents/en utilisant le code TALENT –

03 juillet 2024| Aujourd’hui marque le lancement d’une nouvelle plateforme basée sur les talents – Caribbeans Connects , qui réunit les créatifs des Caraïbes, du Royaume-Uni, de l’Amérique, de l’Europe et au-delà. Caribbeans Connects vise à augmenter le potentiel de revenus des Caraïbes en encourageant la collaboration avec des créatifs sur la scène locale et mondiale. Les talents de tous horizons sont encouragés à s’inscrire et à se connecter, des modèles, créateurs de contenu, musiciens et danseurs aux photographes, producteurs de musique, vidéastes et acteurs, etc. Cette nouvelle plateforme est l’endroit idéal.

Caribbeans Connects vise à fournir des solutions à ceux qui visitent les Caraïbes et qui recherchent des talents locaux à embaucher. Qu’il s’agisse d’un particulier, d’une production cinématographique ou d’une marque de mode, il leur suffit d’arriver et de laisser Caribbeans Connects leur présenter les talents locaux. Sa création au Royaume-Uni alimente la motivation de la plateforme pour connecter les créatifs de l’extérieur des Caraïbes à ceux de la région, amplifiant ainsi l’influence remarquable des Caraïbes dans le monde.

Une fois inscrits, les talents peuvent profiter d’une gamme de fonctionnalités sur la plateforme, notamment la possibilité de publier et de postuler à des offres d’emploi nationales et internationales, de communiquer avec d’autres créatifs sur le forum de la plateforme, les musiciens peuvent lier leur Spotify à leurs profils et bien plus encore. .

“Quand on regarde la façon dont certains pays ont construit leurs propres industries comme Hollywood, Nollywood et Bollywood, il devrait y avoir un équivalent caribéen car il y a tellement de talents inexploités dans les îles des Caraïbes”, a déclaré Jermaine Young-Bushay, fondateur de Caribbeans Connects. « J’espère que lorsque les gens entendront Caribbeans Connects, cela leur rappellera que les Caraïbes sont aussi une plaque tournante de la créativité et pas seulement du tourisme. »

Aussi belles que soient les Caraïbes, elles sont la région la plus exposée aux catastrophes naturelles liées au climat et se remettre de ces événements signifie des niveaux d’endettement élevés pour les nations caribéennes ainsi que des hésitations de la part des investisseurs extérieurs. Caribbeans Connects vise à construire un réseau mondial pour les créatifs caribéens, permettant aux talents des îles de trouver et de créer leurs propres opportunités.

Déterminée à ouvrir la voie aux talents émergents, la publicité Caribbeans Connects a été filmée mettant en vedette des talents de la plateforme qui étaient à la fois devant et derrière l’objectif. La publicité peut être vue sur Instagram ici et pour s’inscrire sur la plateforme, les particuliers peuvent visiter https://caribbeansconnects.com/talents/ . Merci pour votre temps,

Candace