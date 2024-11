Unité baltique à l’Expo 2025 d’Osaka : Nature et innovation en harmonie

À l’approche de l’Exposition universelle d’Osaka 2025, la Lettonie et la Lituanie se distinguent avec un concept audacieux et visionnaire : un pavillon baltique unifié, symbole de coopération, de créativité et d’interaction harmonieuse entre la nature, l’homme et la technologie. Sous le thème inspirant « We Are One », ce pavillon unique proposera une expérience immersive, inclusive et résolument tournée vers l’avenir. Avec son « Mur du futur » interactif et son design innovant, le pavillon mettra en avant la richesse naturelle et culturelle des pays baltes, tout en offrant une plateforme d’échange ouverte aux visiteurs du monde entier. Découvrez, dans cette tribune de Kevin Lognoné, les détails de ce projet qui marquera l’Expo 2025.

Exposition universelle d’Osaka : La Lettonie et la Lituanie dévoilent le concept d’un pavillon balte unifié

Le Pavillon Baltique invitera les visiteurs à se familiariser avec le caractère unique de la région : la diversité de la nature de l’Europe du Nord et son importance dans la vie humaine, le patrimoine culturel et immatériel préservé, ainsi que la créativité et la vigueur des communautés qui stimulent l’innovation dans divers domaines.

Le concept « We Are One » met en avant l’interaction entre la nature, l’homme et la technologie. Son objectif est de découvrir et d’encourager le pouvoir de la coopération humaine dans la construction d’un avenir meilleur.

L’élément principal de l’exposition du pavillon sera le « Mur du futur » interactif. Fabriqué en verre vert, il symbolise notre Terre commune, y compris les forêts vertes de la Baltique. Grâce à une technologie unique qui forme de la condensation sur le verre, le mur végétal deviendra une plateforme interactive où chaque visiteur pourra laisser son message. Les messages des visiteurs disparaîtront en quelques minutes, créant ainsi une nouvelle plateforme pour les futurs visiteurs et leurs messages.

L’expérience intuitive sur le mur grand format est conçue comme un environnement inclusif, visible, tangible et ressenti qui permet à chaque visiteur de s’exprimer, quels que soient son sexe, son âge, sa langue ou ses capacités. KETTLER a eu l’opportunité de construire le pavillon baltique en remportant le concours de design organisé par la LIAA et la Chancellerie d’État de la République de Lituanie, au cours duquel 14 offres ont été reçues et évaluées par un jury professionnel de Lettonie et de Lituanie.

KETTLER est composé des membres suivants : SIA “Inspired”, SIA “7 A.M.”, SIA “Variant Studio”, SIA “Ozols IR”, SIA “AD production” et SIA “Datu tekhnologi grupa”. D’autre part, le directeur du pavillon de l’Expo, Lāsma Līdaka, a présenté l’avancement du projet, ainsi que le programme d’affaires développé, qui aidera les entreprises lettones à découvrir le marché japonais et à atteindre les objectifs du projet. La participation à l’exposition « Expo 2025 » est une opportunité unique de positionner la Lettonie au niveau international en tant que pays axé sur la technologie et l’innovation.

Le Japon est la quatrième économie mondiale avec de larges opportunités de coopération économique, mais il n’occupe que la 44ème place parmi les partenaires commerciaux de la Lettonie. L’exposition universelle « Expo 2025 » est une excellente occasion de transformer ce potentiel en projets spécifiques d’investissement ou d’exportation. Lors de l’exposition internationale, qui sera inaugurée le 13 avril 2025, la Lettonie sera représentée dans le pavillon baltique unifié, créé en collaboration avec la Lituanie.

La participation de la Lettonie et de la Lituanie à « Expo 2025 Osaka » est organisée par la LIAA et la Chancellerie d’État de Lituanie.

« Actuellement, selon les données d’une enquête, 11 % de la population reconnaît la Lettonie au Japon. En participant à l’exposition Expo 2025 Osaka, nous souhaitons sensibiliser cette population dans le but de doubler le chiffre d’affaires à l’exportation et d’augmenter jusqu’à 20 fois le montant des investissements japonais en Lettonie », a déclaré le directeur du pavillon Baltic Expo, Lāsma Līdaka, ajoutant que au total, les entrepreneurs lettons auront l’opportunité de participer à 15 expositions différentes, notamment des missions commerciales industrielles et d’autres événements commerciaux.

Le pavillon baltique unifié, dans lequel la Lettonie et la Lituanie seront représentées, et son concept “We Are One” ont été présentés par les représentants de l’association “Kettler” – la chef de projet Laura Slaviņa et le concepteur d’exposition et artiste Artūrs Analts.

Artūrs Analts a déclaré : « Lors du développement du pavillon baltique, il est important de comprendre le but de l’exposition et les innovations de notre région dans le contexte du Japon et du monde. La plupart des pavillons du pays dotés de solutions technologiques tenteront d’impressionner les visiteurs de l’Exposition japonaise, qui sont plus avancés en technologie. Dans le Pavillon Baltique, nous combinons ces pôles opposés dans une installation interactive, mettant l’accent à la fois sur le développement technologique de notre région et sur la présence de la nature. Au centre de cette interaction se trouvent nous-mêmes – les personnes et les communautés. L’écran tactile du monde numérique moderne du Pavillon Baltique se transformera en une étonnante plate-forme intuitive à partir des éléments fondamentaux de la nature – le condensat d’eau, sur lequel le message laissé par les visiteurs disparaît au fil du temps. Je suis sûr que le pavillon visuellement impressionnant et méditatif ne laissera pas indifférents les visiteurs de l’exposition numériquement actifs au Japon et suscitera un intérêt positif pour la région baltique, tant dans le domaine de la technologie et de l’investissement que dans le tourisme.

Cette technologie d’installation développée en Lettonie a été présentée avec succès au Royaume-Uni, où elle a rapidement attiré des visiteurs dans l’espace numérique physique et social. En revanche, au Pavillon Baltique d’Osaka, comme toute technologie numérique moderne, elle sera développée et perfectionnée.

L’installation du pavillon sera rendue plus économe en énergie, plus écologique, plus durable, et créée dans une forme et une taille incurvées uniques spécifiquement pour le pavillon de la Baltique et l’énorme flux de visiteurs sur plusieurs mois. Cette évolution montre la poursuite constante de la croissance technologique de la région baltique et son souci actuel de la nature environnante. »

Kevin LOGNONÉ

