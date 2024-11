VIDÉO. Vendée Globe. Yoann Richomme vole à 30 nœuds : « Ça déboîte, on ne s’en lasse pas ! »

Ce matin, dans une autre vidéo du bord, Yoann Richomme décrivait un Vendée Globe particulièrement lent. L’ambiance a bien changé quelques heures plus tard. Certes, le pot au noir va vite redonner du fil à retordre à la flotte des leaders mais le skipper de Paprec Arkéa savoure ces instants de glisse pure.

« Et voilà, on est reparti, on trouvé du vent !, se réjouit-il dans cette vidéo avant de montrer ses compteurs de vitesse. 27, 28, 29 noeuds ! Allez il abat en plus dans la vague, c’est bon ça. Ça va bombarder pendant 24 heures jusqu’au pot au noir. Ce bord s’annonce très sympa, il n’y a pas beaucoup de mer, et on a 18-19 noeuds de vent. »

Confortablement installé dans son cockpit vitré, Yoann Richomme prend le temps de nous montrer l’ambiance à l’extérieur. Et effectivement, les conditions font rêver. « Ça déboîte, on ne s’en lasse pas ! », conclut Yoann, tout sourire.