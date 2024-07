Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne le monde à l’échelle de l’infiniment petit ?

La science quantique, une théorie qui défie parfois l’intuition, offre des réponses fascinantes à cette question. En 2025, l’Année Internationale de la Science et de la Technologie Quantiques nous invite à explorer les mystères de l’univers quantique et à découvrir comment cette science pourrait façonner notre avenir.”

100 ans de musique et de science quantique, et ce n’est qu’un début…

Le 7 juin 2024, les Nations Unies ont proclamé 2025 comme l’Année Internationale de la Science et de la Technologie Quantiques (AIQ). Selon la proclamation, cette initiative mondiale d’un an “sera observée à travers des activités à tous les niveaux visant à accroître la sensibilisation du public à l’importance de la science et des applications quantiques.”

L’année 2025 a été choisie pour cette Année Internationale car elle marque les 100 ans depuis le développement initial de la mécanique quantique.

100 ans de science quantique, et ce n’est que le début… Notre vie est comme le papier perforé d’une boîte à musique, à nous de faire les bons trous afin que la musique fabrique des notes en harmonie pour “Concevoir la Société du Futur et Imaginer Notre Vie de Demain”, en écho au thème retenu pour la prochaine Exposition universelle d’Osaka (Japon) en 2025.

Industrie et infrastructure

La science quantique est essentielle au développement de nouveaux matériaux qui sont à la base de l’innovation technologique.

Flux technologiques et d’informations

Les sciences et technologies quantiques font partie intégrante de nombreuses industries; les futures infrastructures économiques et financières seront sécurisées par des informations quantiques.

Capteurs pour le climat

La physique quantique fournira des capteurs de nouvelle génération pour la surveillance de l’environnement; les ordinateurs quantiques amélioreront la précision des modèles climatiques à long terme.

Energie propre

L’ingénierie quantique permet de mettre au point des cellules solaires plus efficaces et plus abordables et des sources de lumière LED à faible émission.

Et après ?

La déclaration de l’ONU est un signal pour tout individu, groupe, école, institution ou gouvernement d’utiliser 2025 comme une opportunité pour accroître la sensibilisation à la science et à la technologie quantiques. L’occasion d’aller marcher sur les traces de l’horloge astronomique de Ploërmel, cité ducale où naquit l’horloger Charles Léon Marie Jouet (1892-1966) ou encore l’intramuros de Saint-Malo où l’horloger Claude Théophile Henry Leon Lognoné exerça pendant 26 ans. Les deux familles se connaissaient bien car Charles Léon Marie Jouet épousa Marie Mélanie Lognoné, après son entrée dans la Grande Rue des Stuarts.

En regardant vers l’avenir, la science et la technologie quantiques seront un domaine scientifique clé et transversal du 21ème siècle, ayant un impact considérable sur les défis sociétaux critiques mis en évidence par les Objectifs de Développement Durable de l’ONU pour 2030, notamment le climat, l’énergie, la sécurité alimentaire et l’eau propre. Le pas le plus important pour trouver de nouvelles idées et de nouvelles solutions sera d’inspirer les jeunes, venus de partout dans le monde, à être la prochaine génération de pionniers quantiques qui voient au-delà des surfaces et des écrans autour d’eux et utilisent la science quantique pour faire une différence positive dans la vie des autres.

Cette Année Internationale est une opportunité pour les jeunes — et les personnes curieuses de tout âge — d’en apprendre davantage sur toutes les manières dont la science quantique sous-tend le monde physique qui nous entoure, stimule l’innovation technologique, affecte les politiques gouvernementales, impacte l’économie mondiale et influence l’art et la culture.

Les horlogers du XXIème siècle inventeront-ils une montre quantique ? Croire est con-naître et con-naître est se con-naître. Cependant, pour con-naître et se con-naître, il faut respirer la mystique de la création. Un grand peuple est un peuple habité par cette grande question.

Kevin LOGNONÉ

