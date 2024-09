Winair élargit son réseau caribéen au départ de la Martinique avec deux nouvelles destinations

La compagnie aérienne Winair annonce une expansion significative de son programme de vols pour la saison hivernale 2024-2025. Dès le 15 novembre 2024, les voyageurs au départ de la Martinique pourront bénéficier de nouvelles liaisons directes vers Sainte-Lucie et la Barbade, consolidant ainsi la connectivité entre les îles de la Caraïbe. Cette initiative renforce la position de la Martinique comme hub stratégique pour les déplacements dans la région.

Un réseau étendu au cœur de la Caraïbe

Winair, compagnie aérienne reconnue pour ses 63 ans d’expérience dans les Caraïbes, élargit son réseau pour inclure deux nouvelles destinations au départ de Fort-de-France : Sainte-Lucie et Barbade. Ces nouvelles liaisons viendront enrichir les options de voyage depuis la Martinique et faciliteront la mobilité des résidents locaux ainsi que des visiteurs internationaux, qu’ils soient en voyage d’affaires ou d’agrément.

Les vols seront opérés à bord des avions ATR-42 de Winair, connus pour leur fiabilité dans la région. Le calendrier des vols a été pensé pour offrir une flexibilité accrue aux passagers, avec des liaisons régulières tout au long de la semaine.

Les nouvelles destinations et horaires

Voici un aperçu des nouvelles liaisons disponibles à partir du 15 novembre 2024 :

Sainte-Lucie : Vol WM-865 (dimanche) : Départ de Fort-de-France à 18h55, arrivée à Sainte-Lucie à 19h15.

: Départ de Fort-de-France à 18h55, arrivée à Sainte-Lucie à 19h15. Vol retour (lundi) : Départ de Sainte-Lucie à 7h00, arrivée à Fort-de-France à 7h20.

À partir du 1er février 2025, un vol supplémentaire sera opéré le mercredi (19h15 – 19h35). Barbade : Vol WM-869 (vendredi) : Départ de Fort-de-France à 13h30, arrivée à Barbade à 14h15.

: Départ de Fort-de-France à 13h30, arrivée à Barbade à 14h15. Vol retour (lundi) : Départ de Barbade à 13h15, arrivée à Fort-de-France à 14h00.

Des tarifs attractifs pour un lancement en fanfare

Afin de célébrer l’ouverture de ces nouvelles routes, Winair propose des tarifs promotionnels à partir de 89 USD pour un aller simple, notamment pour la liaison Fort-de-France – Sainte-Lucie. Ces prix spéciaux seront disponibles pour une période limitée, pour tout voyage effectué avant le 15 décembre 2024. Les passagers sont invités à réserver rapidement sur le site officiel de Winair, afin de profiter de ces offres exceptionnelles.

Un renforcement de la connectivité régionale

Selon Hans van de Velde, PDG de Winair, l’ajout de ces nouvelles destinations est une étape stratégique qui renforce la connectivité de la Martinique avec les autres îles de la Caraïbe. Avec 16 destinations et 40 liaisons aériennes à son actif, Winair offre aux voyageurs une véritable porte d’entrée vers l’ensemble de la région.

Cette expansion s’inscrit dans un cadre de partenariat élargi avec plusieurs compagnies aériennes majeures, telles qu’Air Caraïbes, British Airways, Air France et JetBlue. Grâce à ces collaborations, les passagers pourront non seulement découvrir la diversité des îles caribéennes, mais aussi bénéficier de correspondances aisées vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Des retombées positives pour la Martinique

Bénédicte di Géronimo, présidente du Comité Martiniquais du Tourisme, se félicite de cette nouvelle dynamique : « Ces nouvelles connexions renforceront sans aucun doute la position de la Martinique en tant que destination de choix dans les Caraïbes, offrant à la fois aux résidents locaux et aux voyageurs internationaux des options de voyage plus pratiques. » Elle souligne également l’importance de cette expansion pour attirer davantage de visiteurs vers la Martinique.

Dans la même lignée, Nathalie Sebastien, présidente du Directoire de la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC), déclare que ce partenariat avec Winair est un témoignage de confiance envers la Martinique. Depuis avril 2024, la collaboration avec la compagnie aérienne a permis de restaurer la connectivité entre la Martinique et les autres îles de la région, un axe prioritaire pour les autorités locales.

Une expérience de voyage sans faille avec Winair

Winair est réputée pour son engagement à offrir un service de haute qualité, fiable et efficace. Depuis sa fondation en 1961, la compagnie n’a cessé d’améliorer son offre, répondant aux besoins croissants de la région tout en contribuant à la croissance économique des îles.

Avec ces nouvelles liaisons et ses nombreux partenariats, Winair s’inscrit dans une dynamique d’innovation, visant à offrir une expérience de voyage fluide et agréable. Pour la saison hivernale à venir, les passagers au départ de la Martinique pourront ainsi découvrir ou redécouvrir les joyaux de la Caraïbe dans des conditions optimales.

L’expansion hivernale de Winair est une nouvelle particulièrement encourageante pour la Martinique et ses environs. Elle permet à l’île de renforcer son rôle de plaque tournante régionale tout en offrant aux voyageurs une accessibilité améliorée vers d’autres destinations prisées des Caraïbes. Avec des vols fréquents, des tarifs attractifs et des partenariats solides, Winair se positionne comme un acteur incontournable du transport aérien caribéen. Il ne reste plus qu’à réserver son billet et profiter de ces nouvelles opportunités de voyage à portée de main.