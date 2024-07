“Zamana” : Un Nouveau roman d’Emmanuel de Reynal qui évoquant l’histoire et la mémoire des Antilles

Les amateurs de littérature historique et de récits imprégnés de mystère et de poésie seront ravis de découvrir “Zamana”, le dernier roman publié aux éditions L’Harmattan par Emmanuel de Reynal. L’auteur, connu pour ses œuvres antérieures, nous entraîne en 1817, au pied d’un volcan, où se dresse un témoin silencieux des grandes et petites histoires de l’humanité : un majestueux arbre, le Zamana.

Une voix intemporelle

« Leur temps n’est pas le mien. Ils me croient éternel. Je les vois comme des éclairs… Peut-être est-il temps de leur parler ? » Ainsi s’exprime le narrateur inhabituel de ce roman, un vieil arbre planté au cœur d’une habitation sucrière. Pendant plus de deux siècles, il observe les mouvements des hommes et les caprices du temps avec une sagesse empreinte de curiosité et de fascination. Le Zamana, témoin muet des événements, aspire à communiquer avec les humains, ces « petits êtres sans racine ».

Un roman ancré dans l’histoire

Ce roman offre un regard unique sur l’histoire des Antilles à travers les yeux d’un arbre centenaire. Le Zamana (Samanea saman), introduit en Martinique au XVIIIe siècle pour fournir de l’ombre aux plantations de café et de cacao, devient le spectateur des évolutions historiques et naturelles de l’île. Sa longévité et sa majesté en font un symbole vivant de la résistance et de la mémoire.

Un arbre au cœur des controverses

Le Zamana de ce roman s’inspire d’un arbre réel, élu plus bel arbre de France en 2016. Situé dans une habitation créole en Martinique, cet arbre a survécu à de nombreux cyclones et à l’éruption dévastatrice de 1902. Cependant, il est également entouré de légendes sombres, certains l’accusant à tort d’avoir servi à pendre des esclaves fugitifs. Cette réputation de “l’arbre des pendus” contribue à son aura mystérieuse, bien que les accusations soient historiquement infondées.

Où trouver “Zamana”

“Zamana” est disponible aux éditions L’Harmattan et peut être commandé en ligne sur des plateformes telles que Fnac.com, Cultura.com, placedeslibrairies.fr, decitre.fr, et Amazon. Il est également disponible dans les librairies des Antilles-Guyane.

Ce roman promet de captiver les lecteurs par son mélange d’histoire, de mystère et de réflexion sur le passage du temps et la mémoire collective. Plongez dans l’univers fascinant du Zamana et laissez-vous emporter par ce récit poétique et profond.

A propos de l’auteur

Emmanuel de Reynal est un acteur engagé dans la vie sociale et associative de la Martinique. Il est l’auteur de « Ubuntu, ce que je suis » aux éditions l’Harmattan (2020), de « Recta Linea » (2021), de « Une Minute » (2021) et de « Ti-Prince » (2022) aux éditions du Panthéon. Avec Steve Fola Gadet, il écrit « Dialogue improbable » publié chez Caraïbéditions en 2022. Son dernier roman, intitulé « Le passeur de rimes » paraît aux éditions L’Harmattan en 2023. C’est un auteur reconnu dont les œuvres explorent souvent les thèmes de l’histoire et de la culture antillaise. “Zamana” s’inscrit dans cette tradition littéraire, offrant aux lecteurs un récit riche et évocateur.

