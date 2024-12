Action Logement se mobilise pour les sinistrés du cyclone Chido à Mayotte

Après le passage dévastateur du cyclone Chido le 14 décembre 2024, l’île de Mayotte fait face à une crise humanitaire sans précédent. En réponse, Action Logement annonce la création d’un fonds de solidarité de 2 millions d’euros pour soutenir les familles touchées et participer à la reconstruction d’un habitat durable sur l’île.

Le cyclone Chido a laissé derrière lui des dégâts considérables, affectant l’ensemble des habitants et des entreprises de Mayotte. Face à cette situation critique, les partenaires sociaux du Groupe Action Logement réaffirment leur solidarité envers les Mahorais. Le fonds de solidarité mis en place, doté de 2 millions d’euros, se matérialisera sous forme de prêts ou de subventions destinés à financer des aides pour les ménages sinistrés et des projets de reconstruction durable. Les modalités d’intervention seront définies en concertation avec le Comité Territorial d’Action Logement à Mayotte et les acteurs locaux.

En complément de ce soutien financier, Action Logement assouplira les critères et modalités d’attribution de ses aides et services pour mieux répondre aux besoins spécifiques du territoire. De plus, les échéances des emprunts souscrits par les salariés de Mayotte auprès d’Action Logement seront suspendues pendant six mois, offrant ainsi un répit aux familles en difficulté.

Les partenaires sociaux d’Action Logement saluent également la décision des pouvoirs publics de reconnaître l’état de “calamité naturelle exceptionnelle” à Mayotte, ce qui permettra d’alléger les contraintes légales et réglementaires pour faciliter la gestion de crise.

