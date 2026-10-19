« Ma pratique est une prière en mouvement. »

Yanique Hume, artiste et universitaire barbadienne invitée de L’Intervalle

Du 27 au 31 octobre 2026, la Biennale de danse de Martinique revient sous un nouveau nom, L’Intervalle, et sous une nouvelle bannière, celle de La Maison Rouge : Maison des Arts. Huit artistes, toutes des femmes, venues de Martinique, de la Barbade, du Portugal et du Bénin, investissent cinq lieux de l’île pendant cinq jours.

Une biennale reprise par La Maison Rouge

De 1999 à 2022, la Martinique a accueilli une biennale de danse créée par le CMAC, puis portée par Tropiques Atrium Scène nationale. La Maison Rouge : Maison des Arts, le tiers-lieu des Terres-Sainville fondé en 2011 par la chorégraphe Christiane Emmanuel, en reprend le flambeau.

Le parti pris est clair : cette première édition ouvre un cycle de trois biennales consacrées aux voix féminines. L’« intervalle », c’est l’espace laissé aux créatrices, souvent relégué aux marges des programmations. La biennale entend en faire une scène.

Photo : dossier de presse L’Intervalle

Les temps forts

Mardi 27 octobre, 18 h 30, La Maison Rouge (Fort-de-France) : ouverture avec une performance de Florence « Flo » Baudin, une découverte du rolento, une rencontre autour du bèlè et un pot d’ouverture.

: ouverture avec une performance de Florence « Flo » Baudin, une découverte du rolento, une rencontre autour du bèlè et un pot d’ouverture. Mercredi 28 octobre, Terres d’Arts : table ronde de Yanique Hume sur l’invisibilité de la femme artiste (9 h – 12 h), puis sa performance à 19 h, en accès gratuit.

: table ronde de Yanique Hume sur l’invisibilité de la femme artiste (9 h – 12 h), puis sa performance à 19 h, en accès gratuit. Jeudi 29 octobre : table ronde sur la circulation des œuvres dans la Caraïbe le matin à Terres d’Arts ; le soir, au centre culturel Petit Bambou du Lamentin, Untold de Yaël Réunif et Jordan Beal, puis Le Bruit des douilles d’Alison Desort et Klayd Bonheur, en accès gratuit.

: table ronde sur la circulation des œuvres dans la Caraïbe le matin à Terres d’Arts ; le soir, au centre culturel Petit Bambou du Lamentin, Untold de Yaël Réunif et Jordan Beal, puis Le Bruit des douilles d’Alison Desort et Klayd Bonheur, en accès gratuit. Vendredi 30 octobre, Saint-Joseph : État de choc de la Béninoise Florence Gnarigo, puis une nouvelle représentation du Bruit des douilles.

: État de choc de la Béninoise Florence Gnarigo, puis une nouvelle représentation du Bruit des douilles. Samedi 31 octobre, 19 h 30, Tropiques Atrium : clôture avec Estranha Forma, solo de la Portugaise Catarina Barbosa sur la construction de la féminité.

Deux ateliers complètent le programme à La Maison Rouge : celui de Catarina Barbosa le 29 octobre (18 h – 21 h) et celui de Florence Gnarigo, inspiré des danses du nord du Bénin, le 31 octobre (10 h – 12 h). Pour certaines dates, les tarifs restent à confirmer auprès des organisateurs.

Photo : dossier de presse L’Intervalle

Renseignements : La Maison Rouge : Maison des Arts, 1, rue Amédée-Knight, Terres-Sainville, Fort-de-France. Tél. 0596 71 45 96 ou 0696 35 35 80, maisonrouge.art.