Le Festival en Pays Rêvé revient en Martinique du 16 au 22 novembre 2026 pour sa cinquième édition. Sous le titre « Le monde à l’envers », il réunit dix-sept auteurs, de Yanick Lahens à Mohamed Mbougar Sarr, autour de la violence, de l’identité, de la mémoire et de la liberté de penser.

« Le monde à l’envers »

L’affiche donne le ton : une silhouette tête en bas, et ce titre en lettres rouges, « Le monde à l’envers ». Dans l’éditorial qui accompagne cette édition, la fondatrice du festival, Viktor Lazlo, part d’un constat sombre, celui d’un monde « sans dessus dessous », pour en tirer une invitation : « alors soyons fous ! Soyons fantastiquement téméraires ! »

Elle annonce des voix « en adéquation totale avec les crises qui traversent notre pays ». Parmi les thèmes cités : la violence liée au trafic d’armes à feu et de drogue, l’identité de genre, les violences intrafamiliales et scolaires, et « les territoires cabossés de nos mémoires communes », de la Palestine à la RDC en passant par les États-Unis.

L’affiche de l’édition 2026. Document Festival en Pays Rêvé

Une édition déjà commencée en mai

Pour l’équipe du festival, l’édition 2026 a en réalité débuté au printemps. En mai, une semaine « Hors les murs » a été organisée autour du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Selon l’éditorial, le public est venu si nombreux que les organisateurs ont « dû refuser du monde ».

Viktor Lazlo y défend la lecture comme un acte d’esprit critique : « Lisons même ce qui nous paraît en désaccord avec nos certitudes. Car lire n’est pas souscrire, mais ouvrir et alimenter notre esprit critique. » Elle rappelle que l’action du festival a débuté en 2022.

Les auteurs invités

L’affiche annonce dix-sept noms. Les ouvrages indiqués sont ceux que présente la programmation du festival :

Marijosé Alie : Pont Gueydon, roman

: Pont Gueydon, roman Marie-Line Ampigny : Ô Diamant, suivi de L’Élégie du Bois Diamant, théâtre

: Ô Diamant, suivi de L’Élégie du Bois Diamant, théâtre Julien Delmaire : La joie de l’ennemi et La Grande Évasion, roman et essai

: La joie de l’ennemi et La Grande Évasion, roman et essai Souleymane Diamanka : De la plume et de l’épée et 50 sonnets pour mes 50 printemps, poésie et essai

: De la plume et de l’épée et 50 sonnets pour mes 50 printemps, poésie et essai Marc Hédrich : De l’affaire Aubéry à l’affaire Aliker : chronique de justice coloniale, essai

: De l’affaire Aubéry à l’affaire Aliker : chronique de justice coloniale, essai Mohamed Kacimi : Feu de Dieu, récit

: Feu de Dieu, récit Véronique Kanor : UP Poetry et Éclaboussure, poésie

: UP Poetry et Éclaboussure, poésie Amine Kessaci : Marseille, essuie tes larmes, récit

: Marseille, essuie tes larmes, récit Yanick Lahens : Passagères de nuit, roman

: Passagères de nuit, roman La Rata : Give it to me !, essai illustré

: Give it to me !, essai illustré Tatiana Lenté

Térèz Léotin : Adan Djol Tan – Dans les gueules de Chronos, récit

: Adan Djol Tan – Dans les gueules de Chronos, récit Chantal Loïal : Danse avec la DDASS (écrit par Dominique Roederer), récit biographique

: Danse avec la DDASS (écrit par Dominique Roederer), récit biographique Thélyson Orélien

Edwy Plenel : Palestine, notre blessure et La démocratie n’est pas l’élection, essais

: Palestine, notre blessure et La démocratie n’est pas l’élection, essais Mohamed Mbougar Sarr : La plus secrète mémoire des hommes, roman

: La plus secrète mémoire des hommes, roman Emmanuel de Reynal : Ti Prince Cœur et L’Écho d’avant, romans

Comment se déroule le festival

Le principe reste celui des éditions précédentes : chaque soir, dans différentes communes de l’île, une rencontre avec un ou plusieurs écrivains invités, prolongée par un échange avec le public après une causerie. La musique accompagne la plupart des rencontres. Le programme détaillé, jour par jour et lieu par lieu, est publié sur le site du festival, festivalenpaysreve.fr.

Philippe Pied