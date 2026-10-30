Le projet est en préparation depuis mars. Il réunit des choristes de plusieurs chorales et des amateurs passionnés autour d’un répertoire chanté en français, en latin, en anglais, en swahili et en créole.

Après Toulouse, la Martinique aura ses « 500 Voix ». L’association Agis Jeunesse de Martinique rassemble des choristes de différentes chorales et des amateurs passionnés pour un grand concert en décembre 2026 à Rivière-Salée. L’île n’avait pas connu un tel rassemblement depuis longtemps, alors qu’elle compte une centaine de chorales associatives.

En janvier 2025, à Toulouse, 500 voix se réunissaient pour l’interprétation des plus belles chansons françaises.

Une association martiniquaise, Agis Jeunesse de Martinique, entourée d’une vingtaine de bénévoles, sous la présidence de Lucie Eseleucide et la direction artistique de Dominique Lagier, a décidé de passer à l’action. Elle organise le regroupement de choristes de différentes chorales et d’amateurs passionnés pour la réalisation de ce projet.

La Martinique a une longue tradition chorale, et il y a très longtemps que nous n’avons pas eu une expérience similaire rassemblant autant de choristes pour pratiquer l’art du chant choral.

Les choristes, partitions en main. Photo DR

Une longue tradition chorale

La chorale Joie de Chanter, qui a aujourd’hui 71 ans, a par le passé organisé des Choralies et des Semaines chantantes à Ducos. La chorale L’Orchidée de Schœlcher a rassemblé plus de 300 choristes dans sa manifestation « Découverte du chant choral martiniquais » en 1991. En 2000, l’association Capriccio, avec le maestro Germain Kanuti, a réalisé l’Opéra des Mornes avec une centaine de choristes et musiciens à l’Atrium. Et Sainte-Marie a ses Choralies depuis une dizaine d’années.

La Martinique dispose d’une centaine de chorales associatives et de plus de 300 chorales diocésaines.

Depuis une dizaine d’années environ, nous avons vu l’apparition du phénomène gospel, avec de nombreux concerts et festivals.

Les pupitres masculins sont à l’image des chorales existantes, avec une pénurie de basses et de ténors, même si, paradoxalement, nous voyons apparaître plusieurs chœurs d’hommes depuis dix ans environ.

Rendez-vous en décembre à Rivière-Salée

Cette manifestation, qui se prépare depuis le mois de mars, démontre, s’il en est besoin, que la Martinique peut aussi s’inscrire dans un projet à long terme pour le chant choral. La restitution est prévue en décembre 2026 à Rivière-Salée.

La direction artistique a prévu un répertoire de qualité et d’une grande diversité, comportant des chants classiques mais aussi modernes, dans une grande diversité linguistique : français, latin, anglais, swahili, créole…

Nous invitons d’ores et déjà le public friand de chant choral à se rapprocher de l’association AJM pour ce grand moment de musique vocale de décembre 2026.

Agis Jeunesse de Martinique

L’association Agis Jeunesse de Martinique a été créée lors de son assemblée générale constitutive, le 19 décembre 2020. Sa devise : « Agis Jeunesse de Martinique ! Demain ? Il sera trop tard ! » Elle veut faciliter les initiatives des jeunes de Martinique, de la Caraïbe et du monde, et soutient ou organise des projets caritatifs, solidaires, éducatifs, sportifs, culturels et artistiques.

Jid