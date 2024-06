BTP en Martinique : Le secteur alerte et tire la sonnette d’alarme

Halte à la mise à mort du secteur du BTP !

Tel était le cri d’alarme lancé lors de la conférence de presse tenue ce jeudi 13 juin 2024 par les principaux acteurs du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) de Martinique. Réunis à la Maison du BTP, ils ont exprimé leur profonde inquiétude face à une situation de plus en plus critique. Nous y étions…

Une Dépendance à la Commande Publique

Traditionnellement, l’activité du BTP en Martinique dépend fortement de la commande publique. Cependant, les investissements des collectivités locales, bien en deçà de la moyenne nationale, étouffent littéralement le secteur. Selon une étude de l’AFD, les collectivités de Martinique investissent seulement 221 € par habitant et par an, contre 240 € en Guadeloupe et 376 € à la Réunion. Cette faible contribution a des conséquences directes sur les entreprises du BTP, les empêchant de se structurer, de former et d’embaucher du personnel, ou encore d’investir dans du matériel performant.

“L’activité de Bâtiment et de Travaux Publics est traditionnellement dépendante de la commande publique”, souligne Franck Mogade, président de la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage. Cette dépendance est d’autant plus problématique que les entreprises doivent faire face à des délais de paiement qui excèdent largement les normes légales. En Martinique, le délai moyen de paiement avoisine les 90 jours, bien au-delà des 30 jours prévus par la loi. Ce retard de paiement chronique met en péril la survie de nombreuses entreprises, qui se voient souvent refuser les intérêts moratoires pourtant dus légalement.

Les Conséquences d’un Sous-investissement Chronique

Les besoins du territoire restent pourtant cruciaux : rénovation des réseaux d’eau potable et d’assainissement, reconstruction des établissements scolaires aux normes parasismiques, entretien des routes… Malgré ces nécessités, le sous-investissement chronique des collectivités locales, et en particulier de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), continue de freiner l’activité du secteur. Mais, il n’y a pas qu’elle…. “L’investissement est faible et la commande de travaux très insuffisante”, a-t-on entendu lors de la conférence. Ce manque de visibilité et de commandes empêche les entreprises de maintenir leurs emplois et les contraint souvent à recourir à des mesures d’activité partielle, augmentant ainsi le risque de licenciements économiques.

Steve Patole, président de la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics de Martinique, souligne l’impact humain de cette crise : “Plus de 7000 familles martiniquaises dépendent de l’activité du BTP”. Les entreprises, asphyxiées par des charges sociales et fiscales qu’elles ne peuvent plus assumer, sont au bord de la faillite. “Si vous n’êtes pas à jour de ces obligations, vous ne pouvez pas prétendre aux marchés publics”, précise Franck Mogade. Cette situation de détresse économique et sociale appelle à des mesures urgentes.

Un Plan de Relance Urgent et Indispensable

Face à cette crise, les professionnels du BTP réclament un plan de relance de la commande publique. En avril 2023, des promesses d’investissements avaient été annoncées : 322 millions d’euros pour 2023 et 400 millions pour 2024 et 2025. Plus d’un an après, ces promesses restent sans effet concret, plongeant le secteur dans une incertitude totale. “Les promesses non suivies d’effet, ça suffit !”, clament les acteurs du BTP, exaspérés par l’inaction des pouvoirs publics, en particulier la CTM.

NOUS VOULONS DU CONCRET ! ,

insistent les professionnels. Ils soulignent que l’ensemble de la filière attend depuis plusieurs années des mesures concrètes pour redynamiser l’activité, particulièrement impactée par la pandémie de COVID-19 et les crises politiques successives.

La conférence de presse s’est conclue par un appel à l’action et à la solidarité de toute la filière, employeurs comme salariés, pour faire face à cette situation critique. “Aujourd’hui, nous menons un combat, un même combat pour vivre de nos métiers”, rappelle Franck Mogade.

Pour maintenir la pression et sensibiliser davantage l’opinion publique, les acteurs du BTP ont prévu une grande manifestation demain, vendredi 14 juin 2024. Ils se rassembleront à la Maison des syndicats à Fort-de-France, accompagnés de salariés et d’entrepreneurs du secteur. Cette mobilisation vise à interpeller les autorités locales et nationales sur l’urgence de la situation et à réclamer des actions concrètes et immédiates pour sauver ce secteur du BTP INCONTOURNABLE en Martinique.

Ils espèrent que ce cri d’alarme sera entendu et que des mesures concrètes seront enfin mises en place …

Philippe Pied

