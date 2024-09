CANCER DU SEIN – Les coiffeurs martiniquais s’engagent et soutiennent les patients, avec Ma Tété

Ce lundi 23 septembre 2024, au siège du Crédit Agricole à Fort-de-France, l’association Ma Tété a organisé une matinée de sensibilisation et d’information destinée aux coiffeurs de Martinique. En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Martinique et l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure (UNEC), cet événement visait à former les coiffeurs à l’accompagnement des patients atteints de cancer du sein, confrontés à la perte de cheveux due à la chimiothérapie. Cet engagement s’inscrit dans le cadre du mois d’Octobre Rose, consacré à la lutte contre le cancer du sein.

Sensibilisation : au cœur du parcours de soins

Avec près de 250 nouveaux cas de cancer du sein chaque année, cette maladie reste la plus fréquente chez les femmes en Martinique. Pour beaucoup, la perte de cheveux, bien que non systématique, est un moment redouté qui affecte l’estime de soi. L’association Ma Tété a choisi d’aborder cette thématique, en sensibilisant les coiffeurs, souvent en première ligne pour soutenir les malades dans cette étape difficile.

L’objectif de cette journée était de préparer les professionnels de la coiffure à mieux accompagner les personnes malades, en leur offrant un espace d’écoute et de réconfort. En plus de leur expertise technique, les coiffeurs sont désormais formés pour offrir un soutien émotionnel, essentiel dans le parcours de soins des patients.

Un témoignage poignant (téléchargeable ici)

Le témoignage de Fabienne Bordeau, ancienne patiente, a marqué un moment fort de la matinée. Elle a partagé son expérience de la perte de cheveux lors de sa chimiothérapie, expliquant combien cela avait affecté son identité et sa confiance en elle. Son témoignage a permis de sensibiliser les coiffeurs à l’importance de leur rôle dans ce processus, en soulignant le besoin d’accompagnement bienveillant.

L’intervention de Juliette Smeralda : une analyse sociologique profonde

Juliette Smeralda, sociologue, est également intervenue lors de cette matinée pour expliquer la place des cheveux dans l’identité individuelle et sociale, particulièrement chez les femmes. Elle a souligné que, pour de nombreuses femmes, les cheveux sont bien plus qu’un simple attribut esthétique : ils sont un symbole de féminité, de pouvoir et d’appartenance culturelle. La perte des cheveux, dans le cadre d’un traitement contre le cancer, est une épreuve déstabilisante qui touche à la fois l’image de soi et la relation avec les autres. Cette réflexion a apporté une perspective importante sur le rôle que peuvent jouer les coiffeurs dans la réappropriation de l’image de soi par les patientes, en leur offrant un soutien personnalisé et empathique.

Un réseau de coiffeurs engagés

Les coiffeurs présents à cette matinée ont pu bénéficier d’interventions d’experts en oncologie, psychologie et sociologie, ainsi que de moments d’échanges précieux. En octobre, ceux qui ont suivi cette formation recevront la reconnaissance Les Doux Ciseaux, qu’ils pourront afficher dans leur salon, signalant ainsi qu’ils sont aptes à accueillir des patients en parcours de soins.

Ce label permettra aux malades de savoir qu’ils sont pris en charge par des professionnels formés et à l’écoute, créant un environnement où la dignité et le bien-être sont au centre des préoccupations.

L’initiative de Ma Tété démontre une volonté forte de soutenir les patients atteints de cancer du sein, bien au-delà des soins médicaux. En s’associant aux coiffeurs, l’association ajoute une dimension humaine et sensible à l’accompagnement des malades, offrant ainsi un soutien précieux dans leur lutte contre la maladie. Ce programme, qui sera renouvelé tous les deux ans, vise à étendre ce réseau de coiffeurs engagés pour le bien-être des patients en Martinique.

Reportage et photos Roland DORIVAL