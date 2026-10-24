Commerce aux Antilles : l’insécurité et les émeutes accélèrent le déclin des centres-villes

En Guadeloupe et en Martinique, le commerce traditionnel subit une crise profonde. Pouvoir d’achat contraint, hausse des charges, concurrence des plateformes numériques et des zones commerciales périphériques fragilisent les boutiques. À ces difficultés s’ajoutent l’insécurité, les émeutes et les pillages, qui précipitent leur déclin. Au-delà de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France, les autres communes sont également menacées.

Des commerçants pris en étau

Les ménages privilégient les dépenses essentielles et réduisent leurs achats d’habillement, de produits culturels ou d’équipement de la maison. Face à une demande affaiblie, les indépendants supportent des loyers, des factures énergétiques et des frais d’approvisionnement difficiles à absorber. Leurs marges se contractent, tandis qu’une clientèle croissante se tourne vers Internet ou les périphéries.

La confiance, premier capital

Le commerce de centre-ville dépend d’une condition essentielle : l’envie de s’y rendre. Le client doit pouvoir circuler, stationner, regarder les vitrines, prendre un café ou prolonger sa visite sans appréhension. Familles, personnes âgées, touristes et croisiéristes ont besoin de rues accueillantes.

Agressions, vols, trafics et violences urbaines peuvent rompre ce lien entre la ville et ses usagers. Qu’elle résulte d’une expérience vécue ou d’images répétées, l’inquiétude produit des effets économiques concrets : les visites diminuent, les achats se déplacent et les recettes reculent. Certains commerçants ferment plus tôt, reportent leurs investissements ou renoncent à recruter. Protéger l’établissement finit par prendre le pas sur son développement.

Le choc des émeutes

Quelques heures de violence peuvent anéantir des années de travail. Vitrines brisées, stocks détruits, incendies et pillages interrompent l’activité et mettent la trésorerie en péril. Même lorsque l’assurance intervient, franchises, délais d’indemnisation et pertes d’exploitation compliquent la reprise. Pour un indépendant disposant de faibles réserves, le sinistre peut être le choc de trop.

L’effet dépasse les dégâts matériels. Qui investira ses économies dans un quartier où l’activité paraît régulièrement menacée ? Qui reprendra une boutique dont la clientèle s’éloigne ? L’incertitude décourage les projets, raréfie les repreneurs et détourne les capitaux.

La spirale des fermetures

La disparition d’une enseigne importante prive les commerces voisins d’une partie de leur fréquentation. Les boutiques ferment, les vitrines vides se multiplient et l’animation décline. Moins de passants, moins de présence humaine : l’impression d’abandon nourrit le sentiment d’insécurité, qui décourage davantage encore les visiteurs.

Les conséquences touchent tout le territoire : emplois perdus, revenus locaux amputés, patrimoine immobilier dévalorisé et services de proximité réduits. Les centres historiques risquent de perdre leur fonction de rencontre et leur capacité à attirer habitants, touristes et investisseurs.

Sécuriser et reconquérir

L’insécurité n’explique pas, à elle seule, cette crise. Les difficultés d’accès, le stationnement, l’état des espaces publics et les mutations de la consommation comptent aussi. Mais aucune revitalisation ne peut durablement réussir sans confiance.

La réponse suppose une présence policière adaptée, une justice effective, la protection des victimes et la lutte contre les trafics. Elle doit aussi agir sur les causes sociales de la délinquance, par la prévention, la formation et l’insertion des jeunes.

État, collectivités et acteurs économiques doivent conjuguer sécurité, soutien aux entreprises et reconquête urbaine. Rénover les rues ou financer des animations ne suffira pas si les clients hésitent à revenir. Sauver les commerces, c’est préserver l’emploi, le lien social et l’avenir des communes antillaises.

Jean-Marie Nol, économiste et juriste en droit public