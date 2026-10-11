Coupes budgétaires : de l’État-providence à l’État de disette ?

La France entre dans une période où l’État doit gérer la rareté plutôt que multiplier les soutiens. Dette, faible croissance, vieillissement : les marges se réduisent, les besoins augmentent. À la santé et aux retraites s’ajoutent la transition écologique, la souveraineté industrielle et la défense. L’État-providence doit répondre à une question : comment préserver la solidarité lorsque les moyens ne suivent plus les attentes ?

Des demandes légitimes, des moyens limités

Les ménages réclament du pouvoir d’achat et des services publics efficaces. Les entreprises demandent des allègements pour rester compétitives. Agriculteurs, soignants, enseignants, étudiants et fonctionnaires défendent leurs conditions de travail. Ces demandes sont légitimes, mais leur addition dépasse les moyens disponibles.

L’État cible donc les aides, réduit certains crédits et reporte des investissements. Cette politique du rabot nourrit un sentiment d’injustice : chacun constate ce qu’il perd sans toujours comprendre les priorités retenues. La politique consiste désormais à répartir les sacrifices autant qu’à distribuer les fruits de la croissance.

Le budget, révélateur d’une rupture

Le budget 2027 cristallise cette tension. L’effort annoncé de 54 milliards d’euros, associant économies et hausses de prélèvements, vise à ramener le déficit de 5,4 % à 5 % du PIB. Mais l’absence de majorité stable complique les arbitrages. Chaque camp protège ses électeurs et conteste l’effort.

Les intérêts de la dette réduisent les marges. Pour autant, la rigueur ne saurait devenir une fin en soi. Des coupes sans stratégie peuvent affaiblir l’activité, l’emploi et les recettes futures. Il faut distinguer les dépenses qui préparent l’avenir des dispositifs inefficaces, puis expliquer les choix et répartir équitablement leur coût.

Les collectivités en première ligne

L’effort de 5 milliards d’euros annoncé pour les collectivités menace directement les services de proximité et l’investissement. Communes, départements et régions doivent équilibrer leurs budgets tout en finançant l’action sociale, les écoles, les transports, les équipements et le développement économique.

Quand les concours de l’État diminuent, les compensations sont limitées. Augmenter les impôts se heurte aux moyens des habitants ; réduire le fonctionnement dégrade les services. L’investissement devient alors la variable d’ajustement, au détriment des infrastructures, des entreprises et de l’emploi local.

En Guadeloupe et en Martinique, les charges structurelles, les besoins sociaux et la dépendance aux transferts publics amplifient ces risques. Les restrictions fragilisent aussi les associations et les entreprises liées à la commande publique.

L’agriculture antillaise face au paradoxe

Comment demander aux agriculteurs de produire davantage et de réduire la dépendance alimentaire tout en diminuant leurs soutiens ? Près de 24 millions d’euros d’aides aux filières ultramarines seraient menacés. Canne, banane, élevage, cultures vivrières et agroalimentaire partagent une inquiétude qui dépasse la défense de chaque secteur.

Face aux coûts élevés et aux aléas climatiques, des exploitants pourraient réduire leurs investissements ou renoncer à transmettre leur activité. Le risque est celui d’un cercle vicieux : moins de production locale, davantage d’importations et une vulnérabilité accrue aux crises extérieures. Les aides agricoles participent à l’emploi, à l’aménagement du territoire et à la résilience des îles.

Reconstruire le contrat social

Le danger est une double peine : des prélèvements élevés et une protection moins efficace. Si les citoyens ne voient plus le lien entre leur contribution et les services reçus, le consentement à l’impôt s’érode. La contrainte financière peut alors devenir une crise démocratique.

Préserver la solidarité exige donc des priorités explicites, une évaluation des politiques publiques et une économie capable de financer les engagements collectifs. Formation, emploi et investissement productif doivent accompagner le redressement des comptes.

Pour les Antilles, la solidarité nationale restera indispensable. Mais elle ne peut tenir lieu de stratégie de développement. Produire davantage et réduire les dépendances deviennent essentiels. La question décisive est de savoir comment protéger aujourd’hui sans compromettre les ressources de demain.

Jean-Marie Nol, économiste et juriste en droit public