Sport : la performance se construit aussi dans la tête

La préparation physique et la maîtrise technique ne suffisent pas toujours à faire la différence. La capacité à gérer la pression, à conserver sa concentration ou à surmonter les difficultés compte également dans le parcours d’un sportif. C’est à cette dimension essentielle de la pratique sportive que le Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique (CTOSMA) a consacré une conférence-débat, le jeudi 1er octobre, à l’IMS.

Ils étaient 86 à avoir répondu à l’invitation du CTOSMA. Dirigeants sportifs, enseignants, encadrants et athlètes se sont retrouvés autour d’un sujet qui prend une place croissante dans l’accompagnement des sportifs : la préparation mentale.

Animée par Frédéric Bernard, psychologue du sport, cette rencontre a permis d’aborder les liens entre équilibre psychologique, bien-être et performance. Une question qui concerne aussi bien les sportifs engagés dans la compétition que celles et ceux qui les accompagnent au quotidien.

Au-delà de la seule performance

La préparation mentale ne se résume pas à la volonté de gagner. Elle concerne également la manière dont un sportif aborde les difficultés, vit les périodes de doute et trouve les ressources nécessaires pour poursuivre sa progression.

Pour les entraîneurs et les responsables de clubs, cette dimension pose aussi la question de l’accompagnement humain. Comment aider un athlète à développer ses capacités sans négliger son équilibre personnel ? Comment faire de la pratique sportive un espace d’épanouissement autant que de dépassement de soi ?

Ces préoccupations donnent tout son sens à l’initiative du CTOSMA, qui entend inscrire la préparation mentale dans sa politique de formation et d’accompagnement du mouvement sportif martiniquais.

En réunissant athlètes, enseignants, encadrants et dirigeants, cette conférence a rappelé que la performance sportive ne relève pas uniquement des capacités physiques, mais aussi de l’environnement humain dans lequel évolue chaque pratiquant.

Une démarche appelée à se poursuivre

Au nom du CTOSMA, Alfred Céphise, vice-président chargé de la professionnalisation, a salué la présence de Yannick Étienne, présidente de l’IMS, et l’a remerciée pour son accueil et son soutien à l’organisation de cette rencontre.

Le comité a également tenu à remercier Frédéric Bernard pour la qualité de son intervention ainsi que les participants pour la richesse des échanges.

Au-delà de cette conférence, l’enjeu est désormais de faire une place plus importante à la dimension mentale dans la formation des encadrants et l’accompagnement des sportifs martiniquais. Car préparer un athlète, c’est aussi lui donner les moyens de progresser, de prendre confiance et de s’épanouir dans sa discipline.

Roland Dorival et Philippe Pied